Влада Відня розпочала процедуру, яка може завершитися позбавленням австрійського громадянства колишньої міністерки закордонних справ Карін Кнайсль, відомої своїм весільним танцем із Володимиром Путіним.

Перевірку ініціювала правляча партія NEOS, яка вимагає з’ясувати, чи не діє ексчиновниця в інтересах іноземної держави.

Австрійська влада перевіряє підстави для можливого позбавлення громадянства колишньої очільниці Міністерства закордонних справ Карін Кнайсль, яка з 2023 року проживає в Росії.

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Ініціатором перевірки стала правляча партія NEOS. У березні її представники звернулися з вимогою з’ясувати, чи не здійснює Кнайсль діяльність в інтересах іноземної держави.

Наразі остаточного рішення щодо громадянства колишньої міністерки немає. Сама Кнайсль заявила, що внаслідок цієї процедури може стати особою без громадянства.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії у 2017–2019 роках. Широку міжнародну увагу вона привернула у 2018 році, коли запросила президента Росії Володимира Путіна на своє весілля.

Під час святкування Кнайсль танцювала з російським президентом, а також зробила перед ним глибокий реверанс.

З 2023 року колишня міністерка живе в Росії, де очолює аналітичний центр G.O.R.K.I. при Санкт-Петербурзькому державному університеті.

Кнайсль регулярно виступає в російських медіа, висловлюючись проти санкцій щодо Росії та західної військової і політичної підтримки України.

Нещодавно вона заявила, що почувається “безпечніше на вокзалі в Рязані, ніж у німецькому чи австрійському місті”.

За словами колишньої міністерки, в Австрії жінкам нібито небезпечно гуляти вночі.

Попри розпочату у Відні процедуру, питання про можливе позбавлення Карін Кнайсль австрійського громадянства залишається відкритим.