У вівторок, 24 листопада, на Харківщині очікується суттєве погіршення погодних умов: дощ, мокрий сніг, хуртовина та ожеледь. У північних районах області висота снігового покриву місцями може сягнути 18 сантиметрів, а пориви вітру — 22 м/с.

Про погіршення погодних умов попередив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов із посиланням на прогнози синоптиків.

За його словами, 24 листопада у Харкові та області очікуються опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу.

Реклама

Реклама

У нічні години місцями прогнозують значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь. Удень очікується хуртовина.

Синоптики прогнозують утворення снігового покриву заввишки від 1 до 9 сантиметрів. У північній частині Харківської області місцями може випасти до 12–18 сантиметрів снігу.

Вітер буде західним, швидкістю 9–14 м/с. Вранці та вдень його пориви можуть посилюватися до 17–22 м/с.

Температура повітря протягом доби триматиметься близько 0 °C.

За прогнозом, у наступні дні на Харківщині зберігатиметься холодна та вітряна погода з невеликим снігом. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

Олег Синєгубов закликав жителів області враховувати погодні умови під час планування поїздок, а водіїв — дотримуватися безпечної швидкості та дистанції на дорогах.