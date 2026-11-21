Російські війська атакували залізничний вокзал в Овруцькій громаді Житомирської області, внаслідок чого постраждала одна людина. На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники повністю ліквідували станом на 17:00.

Про наслідки російської атаки повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, цього разу під ударом опинився залізничний вокзал в Овруцькій громаді.

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Внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики оперативно госпіталізували її до лікувального закладу, де надають необхідну допомогу.

На місці удару спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучили підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 17:00 рятувальники повністю ліквідували загоряння.

“Дякую рятувальникам, медикам та всім службам, які оперативно відреагували на наслідки російської атаки”, — зазначив Бунечко.

Інформації про характер отриманих постраждалим травм та масштаби пошкоджень залізничного вокзалу очільник області не навів.