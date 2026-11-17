Збірна України перемогла Грузію у заключному матчі групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27. Поєдинок завершився з рахунком 1:0, а єдиний гол Данило Сікан забив уже на 54-й секунді.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Україна забила вже на першій хвилині
Перший розіграш м’яча став результативним для “синьо-жовтих”. Георгій Судаков у центрі поля намагався віддати передачу партнеру, але м’яч після рикошету від суперника відскочив до Данила Сікана. Нападник скористався моментом і відкрив рахунок.
Грузія відповіла на восьмій хвилині, коли Отар Какабадзе намагався замкнути подачу з лівого флангу, однак його удар заблокували.
Геннадій Синчук двічі пробував загрожувати воротам Гіоргі Мамардашвілі — на 12-й хвилині пробив вище, а ще через дві хвилини м’яч пройшов повз праву стійку.
На 27-й хвилині Жорж Мікаутадзе пробив у площину воріт України після розіграшу кутового, але Дмитро Різник впорався з ударом.
Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь України, хоча грузинська команда більше володіла м’ячем та частіше била по воротах.
Різник кілька разів врятував збірну
Після перерви Україна продовжила шукати можливості для другого гола. На 55-й хвилині Синчук знову пробив вище воріт.
На 61-й хвилині Мікаутадзе увірвався до штрафного майданчика України, але Едуард Сарапій встиг заблокувати його удар.
Особливо небезпечно біля українських воріт було на 66-й хвилині. Спочатку Какабадзе намагався замкнути навіс, але влучив у Різника. У продовженні атаки Іраклі Азаров ще раз пробив по воротах, однак український голкіпер забрав м’яч.
На 70-й хвилині вже Україна могла подвоїти перевагу: Сарапій пробив після навісу до штрафного майданчика, але Мамардашвілі парирував удар.
У компенсований час Грузія залишилася в меншості — Лука Лочошвілі отримав другу жовту картку за фол на Романі Яремчуку.
Сікан встановив рекорд
Гол Данила Сікана на 54-й секунді став найшвидшим для збірної України в офіційних матчах.
Попередній рекорд належав Сергію Серебреннікову, який забив на другій хвилині матчу відбору на Євро-2004.
Швидше за Сікана у складі збірної України забивали лише Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров, однак обидва зробили це у товариських матчах — на 15-й та 53-й секундах відповідно.
Україна залишилася у дивізіоні B
Перемога над Грузією дозволила збірній України перервати серію з трьох поразок у Лізі націй та зберегти місце у дивізіоні B на наступний сезон.
Україна завершила груповий етап на третьому місці, набравши сім очок.
Підсумкова таблиця групи 2:
- Північна Ірландія — 12 очок
- Угорщина — 11
- Україна — 7
- Грузія — 2
Грузія фінішувала четвертою та зіграє у плейоф за право залишитися у дивізіоні B.