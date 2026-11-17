Збірна України перемогла Грузію у заключному матчі групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2026/27. Поєдинок завершився з рахунком 1:0, а єдиний гол Данило Сікан забив уже на 54-й секунді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Україна забила вже на першій хвилині

Перший розіграш м’яча став результативним для “синьо-жовтих”. Георгій Судаков у центрі поля намагався віддати передачу партнеру, але м’яч після рикошету від суперника відскочив до Данила Сікана. Нападник скористався моментом і відкрив рахунок.

Реклама

Реклама

Грузія відповіла на восьмій хвилині, коли Отар Какабадзе намагався замкнути подачу з лівого флангу, однак його удар заблокували.

Геннадій Синчук двічі пробував загрожувати воротам Гіоргі Мамардашвілі — на 12-й хвилині пробив вище, а ще через дві хвилини м’яч пройшов повз праву стійку.

На 27-й хвилині Жорж Мікаутадзе пробив у площину воріт України після розіграшу кутового, але Дмитро Різник впорався з ударом.

Перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь України, хоча грузинська команда більше володіла м’ячем та частіше била по воротах.

Різник кілька разів врятував збірну

Після перерви Україна продовжила шукати можливості для другого гола. На 55-й хвилині Синчук знову пробив вище воріт.

На 61-й хвилині Мікаутадзе увірвався до штрафного майданчика України, але Едуард Сарапій встиг заблокувати його удар.

Особливо небезпечно біля українських воріт було на 66-й хвилині. Спочатку Какабадзе намагався замкнути навіс, але влучив у Різника. У продовженні атаки Іраклі Азаров ще раз пробив по воротах, однак український голкіпер забрав м’яч.

На 70-й хвилині вже Україна могла подвоїти перевагу: Сарапій пробив після навісу до штрафного майданчика, але Мамардашвілі парирував удар.

У компенсований час Грузія залишилася в меншості — Лука Лочошвілі отримав другу жовту картку за фол на Романі Яремчуку.

Сікан встановив рекорд

Гол Данила Сікана на 54-й секунді став найшвидшим для збірної України в офіційних матчах.

Попередній рекорд належав Сергію Серебреннікову, який забив на другій хвилині матчу відбору на Євро-2004.

Швидше за Сікана у складі збірної України забивали лише Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров, однак обидва зробили це у товариських матчах — на 15-й та 53-й секундах відповідно.

Україна залишилася у дивізіоні B

Перемога над Грузією дозволила збірній України перервати серію з трьох поразок у Лізі націй та зберегти місце у дивізіоні B на наступний сезон.

Україна завершила груповий етап на третьому місці, набравши сім очок.

Підсумкова таблиця групи 2:

Північна Ірландія — 12 очок Угорщина — 11 Україна — 7 Грузія — 2

Грузія фінішувала четвертою та зіграє у плейоф за право залишитися у дивізіоні B.