Після виборів в Ізраїлі Нетаньягу оголосив про намір сформувати правий уряд

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після парламентських виборів заявив, що правий блок отримав “чітку, вирішальну більшість” серед сіоністської частини електорату та закликав сформувати “сильний національний правий уряд”. Водночас він не оголосив про перемогу, оскільки підрахунок голосів ще триває, а жоден із політичних блоків наразі не має гарантованої більшості у Кнесеті.

Про це пише The Times of Israel.

Виступаючи у штабі партії “Лікуд” у Єрусалимі, Нетаньягу заявив, що його партія стала найбільшою в Ізраїлі. Він також сказав, що ще очікує на остаточні результати виборів.

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“Правий блок має чітку, вирішальну більшість серед сіоністської громадськості, серед єврейської громадськості та всіх, хто підтримує державу”, — заявив Нетаньягу.

За його словами, це має стати підставою для формування “сильного, національного, правого уряду”. Водночас він виступив проти створення коаліції, яка залежатиме від підтримки арабських партій.

Окремо Нетаньягу зосередився на безпековій ситуації та війнах, які Ізраїль вів після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

“Іран слабший, ніж будь-коли, Ізраїль сильніший, ніж будь-коли”, — сказав він.

Нетаньягу також заявив, що разом із президентом США Дональдом Трампом Ізраїль має намір остаточно усунути іранську загрозу.

Водночас попередні результати не дають однозначної відповіді щодо майбутньої коаліції. За даними Reuters, екзитполи показують фактичну рівновагу між блоком Нетаньягу та опозицією — приблизно по 51 місцю, тоді як для більшості у 120-місному Кнесеті необхідно 61. Арабські партії можуть отримати близько 18 мандатів.

Остаточні результати виборів очікуються після завершення підрахунку голосів, після чого почнуться переговори щодо формування урядової коаліції.