Демократи, які із січня отримають контроль над обома палатами Конгресу США, обіцяють обмежити вплив Дональда Трампа на зовнішню політику країни. Водночас американські законодавці та іноземні дипломати сумніваються, що їм вдасться змінити поведінку президента.

Про це пише The Washington Post.

На Галіфакському міжнародному форумі з безпеки в Канаді союзники США закликали американських сенаторів активніше висловлювати свою позицію. За словами сенатора-демократа Енді Кіма, надто часто єдиним голосом Америки, який чують за кордоном, є голос Дональда Трампа.

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Демократи планують використовувати контрольні та бюджетні повноваження Конгресу для обмеження дій президента. Водночас учасники форуму не виключають, що Трамп блокуватиме ухвалені Конгресом закони або ігноруватиме їх.

Законодавці вже обговорюють обмеження воєнних дій проти Ірану в обмін на фінансування Пентагону, а також припинення фінансування операцій проти ймовірних наркоторговців у Латинській Америці. Оборонний бюджет, найімовірніше, буде значно меншим за запитані адміністрацією 1,5 трлн доларів.

Сенатор-республіканець Майк Раундс також висловив готовність розглянути обмеження застосування Трампом мит та підтримати деякі вимоги демократів в обмін на збільшення оборонних видатків.

Європейські посадовці закликали майбутній Конгрес посилити підтримку України. На початку 2025 року Трамп припинив більшу частину американської безпекової допомоги та затримав використання вже схвалених Конгресом коштів.

Сенатор-демократ Тім Кейн нагадав, що восени Конгрес переважною більшістю голосів ухвалив закон про санкції проти російської воєнної економіки, проте вже за місяць Трамп призупинив дію більшості з них.

Кейн очікує, що наступного року Конгрес активніше підтримуватиме НАТО та союзників США. Законодавці також розраховують ухвалити закони, які зобов’яжуть адміністрацію підтримувати Україну та Тайвань — обидва мають широку двопартійну підтримку.

“Якщо включити фінансування України до законопроєкту разом із чимось іншим, що подобається Трампу, можливо, він вирішить не накладати на нього вето”, — сказав Кейн.