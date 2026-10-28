Смертельна ДТП із мотоциклом на Київщині: двоє загиблих, серед постраждалих — діти

28 жовтня у місті Фастів Київської області сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед трьох постраждалих — двоє дітей.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області.
Сьогодні о 15:48 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Фастівецькій у Фастові, де зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл.
Унаслідок аварії загинули двоє людей. Ще троє осіб, серед яких двоє дітей, зазнали травм різного ступеня тяжкості.
Рятувальники деблокували тіла загиблих. Постраждалих передали медичним працівникам.