Смертельна ДТП із мотоциклом на Київщині: двоє загиблих, серед постраждалих — діти

28 жовтня у місті Фастів Київської області сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед трьох постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

Сьогодні о 15:48 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Фастівецькій у Фастові, де зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл.

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Унаслідок аварії загинули двоє людей. Ще троє осіб, серед яких двоє дітей, зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Рятувальники деблокували тіла загиблих. Постраждалих передали медичним працівникам.