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        Смертельна ДТП із мотоциклом на Київщині: двоє загиблих, серед постраждалих — діти

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2026 18:57
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        Двоє людей загинули у ДТП у Фастові / Фото: ДСНС
        Двоє людей загинули у ДТП у Фастові / Фото: ДСНС

        28 жовтня у місті Фастів Київської області сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед трьох постраждалих — двоє дітей.

        Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області.

        Сьогодні о 15:48 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Фастівецькій у Фастові, де зіткнулися легковий автомобіль і мотоцикл.

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        Унаслідок аварії загинули двоє людей. Ще троє осіб, серед яких двоє дітей, зазнали травм різного ступеня тяжкості.

        Рятувальники деблокували тіла загиблих. Постраждалих передали медичним працівникам.

        Рятувальники на місці смертельної ДТП у Фастові / Фото: ДСНС

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