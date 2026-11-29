У каталогах магазинів сотні моделей, і більшість із них на фото виглядають однаково. Різниця видна лише в тому, як телефон поводитиметься через рік або два. Щоб купити смартфон, який не доведеться міняти через півроку, достатньо пройти п’ять кроків — від бюджету до терміну оновлень.

Крок 1. Чесно визначте, навіщо вам телефон

Запишіть три речі, які ви робите на смартфоні найчастіше. Для месенджерів, банкінгу та соцмереж вистачить моделі середнього класу. Якщо ж у списку є зйомка відео, ігри або робота з документами, дивіться вище. Такий список допомагає відсіяти функції, за які ви платитимете, але не користуватиметесь.

Крок 2. Оберіть ціновий клас

Клас Що зазвичай отримуєте Де зазвичай економлять Бюджетний великий акумулятор, екран 90–120 Гц процесор, нічна зйомка, термін оновлень Середній AMOLED, захист від води, хороша основна камера телевік, бездротова зарядка, матеріали корпусу Флагманський топовий чип, 3 камери, 5–7 років оновлень практично ніде

Проміжний варіант — флагман минулого року або перевірена б/в модель. Вони коштують як середній клас, але за можливостями ближчі до топу.

Крок 3. Перевірте термін програмної підтримки

Це критерій, який найчастіше ігнорують. Смартфон без оновлень безпеки стає вразливим, а банківські застосунки з часом перестають на ньому працювати. Apple зазвичай підтримує iPhone понад п’ять років. Samsung і Google обіцяють своїм флагманам сім років оновлень. У бюджетних моделей цей термін часто втричі коротший.

Крок 4. Подивіться на три цифри, а не на десять

Оперативна пам’ять. Для Android у 2026 році комфортний мінімум — 8 ГБ, для функцій штучного інтелекту краще 12 ГБ.

Для Android у 2026 році комфортний мінімум — 8 ГБ, для функцій штучного інтелекту краще 12 ГБ. Накопичувач. 128 ГБ заповнюється за рік-два фото й відео. Якщо хмаром не користуєтесь, беріть 256 ГБ.

128 ГБ заповнюється за рік-два фото й відео. Якщо хмаром не користуєтесь, беріть 256 ГБ. Яскравість екрана. Понад 1500 ніт пікової яскравості — і зображення лишається читабельним на сонці.

Кількість мегапікселів і ядер процесора мало що говорять про реальну роботу телефона. Замість них краще подивитися тести автономності та приклади знімків у оглядах.

Крок 5. Порівняйте два-три фіналісти

Звузьте вибір до трьох моделей і порівняйте їх за пунктами з першого кроку. Якщо телефон для вас — головний робочий інструмент, не варто заощаджувати на різниці в кілька тисяч гривень: за три роки вона розкладеться на кілька гривень на день.

Приклад топ-сегменту: iPhone 18 Pro Max

Щоб зрозуміти, за що платять у флагманському класі, подивімося на найбільшу новинку Apple 2026 року. Якщо ви вирішили iPhone 18 Pro Max купити, ось що отримаєте за свої гроші:

Екран 6,9″ із ProMotion до 120 Гц і яскравістю до 3000 ніт на вулиці.

із ProMotion до 120 Гц і яскравістю до 3000 ніт на вулиці. Автономність — до 30 годин звичайного використання та до 45 годин відео, за даними Apple.

— до 30 годин звичайного використання та до 45 годин відео, за даними Apple. Три камери по 48 Мп , серед них основна зі змінною діафрагмою та телевік із 4-кратним оптичним зумом.

, серед них основна зі змінною діафрагмою та телевік із 4-кратним оптичним зумом. Відео у ProRes і ProRes RAW — формати, якими користуються в професійному монтажі.

— формати, якими користуються в професійному монтажі. Швидка зарядка — до 50% приблизно за 15 хвилин від адаптера на 60 Вт.

— до 50% приблизно за 15 хвилин від адаптера на 60 Вт. Захист IP68 і фронтальне скло Ceramic Shield 2.

Це хороший орієнтир: навіть якщо ваш бюджет скромніший, порівняйте обрану модель з цим списком і вирішіть, без чого зможете обійтися.

Після покупки

Одразу візьміть чохол і захисне скло: заміна екрана в сучасного флагмана коштує суттєво дорожче. Увімкніть обмеження заряду до 80%, якщо воно є в налаштуваннях, — це сповільнює зношування батареї. У каталозі YA.UA можна відфільтрувати смартфони за брендом, пам’яттю та ціною, а потім порівняти фіналістів поруч.