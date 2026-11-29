Оскільки критично важлива інфраструктура стає головною ціллю Росії, залізничники та пасажири звикають до постійних евакуацій.

Про це пише The Guardian.

Невдовзі після опівночі Анастасія Краснокутська ховалася в лісі, з жахом дивлячись на небо. Російські дрони Shahed кружляли над потягом, який вона та сотні інших пасажирів щойно залишили. Ховаючись за деревом, 26-річна дівчина чула вибухи від роботи протиповітряної оборони та гудіння двигунів над головою. Усе це нагадувало сцену з фільму про війну. Вона розуміла, що така кількість безпілотників з’явилася над ними одночасно не випадково: тепер потяг та його пасажири стали ціллю Росії.

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“Тату, ти навіть не уявляєш, яке тут пекло”, — написала 26-річна Краснокутська своєму батькові того квітневого вечора із залізничної станції в сусідньому Миргороді, яка опинилася під атакою дронів. “Шахеди летять з усіх боків. Люди бігають усюди. Укриття зачинені. Вони б’ють по вокзалу”.

Вона надіслала йому фотографію вибуху та стовпа диму внаслідок удару безпілотника.

“Мені так страшно від того, що ти їздиш цим маршрутом”, — сказала вона.

Краснокутська стала свідком початкового етапу нового масштабного наступу Росії на українську залізничну систему — цілеспрямованої кампанії, яка порушила транспортне сполучення по всій країні, створила загрозу паралічу української армії та економіки й змусила державну компанію “Укрзалізниця” боротися за виживання в “найтемніший період в історії цієї компанії”, за словами її керівника.

Від початку російської війни майже п’ять років тому українська залізниця була гордістю країни, яка пишалася тим, що може забезпечувати рух потягів за розкладом навіть під час війни. Однак розвиток технологій безпілотників і ракет, а також переорієнтація Кремля на знищення критично важливої інфраструктури України зробили залізницю головною ціллю після електромереж. Це змусило залізничників, пасажирів та керівництво країни докладати зусиль на межі своїх можливостей, аби система продовжувала працювати.

Російські ракети та безпілотники атакують парк локомотивів, кількість яких невпинно скорочується і які забезпечують рух українських вагонів. Від початку вторгнення було знищено або пошкоджено понад 600 локомотивів. Під удари також потрапляють мобільні ремонтні майданчики залізниці, завдання яких — відновлювати локомотиви, необхідні для забезпечення транспортного сполучення в країні.

Олександр Перцовський, молодий керівник “Укрзалізниці”, раз у раз тре очі, сидячи в секретному командному центрі, який він створив для моніторингу загроз з боку безпілотників. У бункері глибоко під землею він перелічує руйнівні наслідки атак для української економіки та експорту зерна, заліза й вугілля, розповідає про відрізані від залізничного сполучення прифронтові громади, про сигнал іноземним лідерам, що, приїжджаючи в Україну, вони ризикують життям. І, нарешті, про психологічний ефект — прагнення “продемонструвати людям, що країна розвалюється, що немає жодного світла в кінці тунелю”.

Масштаби перебоїв у роботі залізниці величезні. У жовтні через загрозу ударів безпілотників в Україні евакуйовували пасажирів із потягів понад 130 разів на добу. Коли наприкінці минулого місяця Краснокутська їхала потягом із Варшави, де вона живе, до Києва, то мала прибути о 7:58 ранку. Натомість потяг прибув о четвертій ранку наступного дня — із запізненням майже на 20 годин. Дорогою пасажирів чотири рази евакуйовували через надмірне наближення безпілотників до потягів. Коли вона нарешті дісталася рідного Харкова, то вже провела в дорозі дві доби.

Вона сказала, що не заперечує проти додаткових заходів безпеки.

“Як би мені не хотілося продовжувати спати, звісно, краще трохи посидіти в кущах, ніж, не дай Боже, загинути в потязі”, — сказала вона.

Перцовський та його команда відстежують атаки із “Залізного командного центру”, як вони його назвали, де кожна стіна вкрита екранами та телевізорами. На них — карти, що в режимі реального часу показують наближення безпілотників до потягів, оперативна інформація про евакуації, статистика втрат локомотивів та звіт про наслідки атаки, на якому видно вагон, розірваний російським дроном Shahed. Поки Перцовський переходить з однієї наради на іншу крізь скляні двері, які безшумно відчиняються та зачиняються, за ними чекає черга помічників, інженерів і військових, які хочуть із ним поговорити.

Це ранок після того, як Росія завдала масштабного удару по електростанціях та об’єктах енергетики, намагаючись занурити українські міста в темряву цієї зими. Тієї ж ночі “Укрзалізниця” зафіксувала 15 ударів безпілотниками та балістичними ракетами по залізничних ремонтних майданчиках і депо, де працівники відчайдушно намагаються відновити пошкоджені локомотиви.

Микола Костюченко добре знає, що локомотиви є однією з головних цілей. Він — перший машиніст у родині залізничників. Він керував спеціальними потягами з VIP-пасажирами та працював поблизу лінії фронту, де ризик найвищий.

“Ти постійно перебуваєш у стані підвищеної готовності, — сказав він. — Це може статися будь-якої миті. Усі постійно попереджають тебе: “Будь обережним, будь обережним, будь обережним”, але роботу все одно потрібно виконувати”.

Однак ризик ще вищий для українців, які працюють у депо, зазначив він. Стоячи в локомотиві з розбитим вікном внаслідок одного з ударів по території депо, він розповів про загрозу з боку безпілотників та балістичних ракет.

“Якщо є загроза атаки дрона, ти ще, можливо, встигнеш добігти до укриття, але в разі ракетного удару шансів немає, — сказав він. — Бах! І все”.

Ця робота надзвичайно небезпечна: від початку війни загинули понад 69 залізничників, ще 322 зазнали поранень. Коли Перцовського запитують, за якими критеріями він визначає, що це найтемніший період в історії компанії, він відповідає без вагань:

“Подивіться на будь-який показник, який тільки можете собі уявити”.

Перцовський створив підземний центр моніторингу в листопаді, коли стало зрозуміло, що Росія набула здатності завдавати ударів по потягах під час руху. Необхідність створення такого центру відображає одну з найважливіших технологічних змін у війні — здатність Росії масово виробляти реактивні безпілотники, зокрема “Герань-4” та “Герань-5”, які можуть отримувати оновлювані дані для наведення через mesh-мережі та уражати рухомі об’єкти далеко від російських кордонів.

Нова реальність стала очевидною 26 січня, коли Росія завдала удару по потягу, що курсував за маршрутом Барвінкове — Львів — Чоп. Унаслідок атаки загинули п’ятеро людей. Іржавий, зруйнований вагон тепер стоїть на головному залізничному вокзалі як меморіал, розповів Перцовський, і як нагадування пасажирам про те, чому постійні евакуації необхідні, навіть якщо вони можуть подовжити подорож на багато годин.

Смертоносні удари тривають: російська атака на залізничну платформу в Дніпрі, яка розпочалася 29 жовтня, забрала життя 15 людей, серед яких п’ятеро залізничників. Ще десятки людей зазнали поранень.

“Найгірше ще попереду”, — прогнозує Перцовський. За його словами, безпілотники тепер можуть використовувати технології розпізнавання зображень, летіти вздовж залізничних колій і шукати щось, що “схоже на потяг”. Це означає, що їм не потрібно отримувати радіосигнали від оператора.

“Ми живемо в справді антиутопічному майбутньому, — сказав він. — Якби п’ять років тому мені сказали, що нам доведеться забезпечувати рух потягів під загрозою дронів-камікадзе, які працюватимуть на основі розпізнавання зображень, матимуть зображення локомотивів… Я б сказав, що ця людина збожеволіла”.

“Сьогодні це звичайна реальність нашої роботи”, — додав він.

Наразі “Укрзалізниця” реалізує стратегію за трьома напрямами, щоб зберегти та придбати достатню кількість локомотивів для забезпечення роботи залізниці. Для цього компанія ремонтує пошкоджені локомотиви на своїх ремонтних майданчиках, закуповує новий рухомий склад, який має почати надходити у 2027 році, та шукає в сусідніх країнах додаткові локомотиви, розраховані на таку саму ширину колії, як в Україні.

За словами Перцовського, компанії майже вдається компенсувати втрати локомотивів. Однак, імовірно, надалі це буде значно складніше, оскільки пошкоджені локомотиви ставатиме дедалі важче ремонтувати.

Залізниця — “як вени в організмі”

Російська кампанія атак створила безпрецедентне навантаження на тисячі чоловіків і жінок, які забезпечують роботу української залізничної системи. Провідниця Ірина Юрченко почала працювати на залізниці у 18 років — 36 років тому. На її думку, залізниця в Україні — це “як вени в організмі, якими тече кров”.

“Без крові в організмі жити неможливо”, — додала вона.

За її словами, запобігання паніці у вагонах починається насамперед із самих провідників, які оголошують евакуацію, збирають пасажирів та супроводжують їх до лісів поблизу залізничних колій. Іноді людям доводиться виходити на лютий мороз, а під час особливо інтенсивних атак — евакуйовуватися п’ять або більше разів за ніч. Зазвичай провідники пропонують пасажирам каву чи чай і намагаються говорити спокійним голосом.

“Ми живемо в умовах цієї війни вже чотири з половиною роки, — сказала вона. — Ми проводимо евакуації з найперших днів. Тоді це було дуже болісно, страшно й невизначено. Зараз, мабуть, ми вже добряче загартувалися”.

Обоє її дітей, зокрема син Дмитро Козацький, який, будучи військовослужбовцем батальйону “Азов”, документував облогу металургійного комбінату “Азовсталь”, пропонували їй вийти на пенсію. Однак вона каже, що продовжуватиме працювати протягом усієї війни.

“Не можна сказати, що я не хвилююся, — додала вона. — Тільки дурень нічого не боїться”.

Після відвідин батьків у Харкові Краснокутська мала ухвалити рішення: чи ризикнути ще раз поїхати потягом додому, до Варшави, чи натомість скористатися автобусом?

Вона згадала, що деякі з найважливіших моментів війни пережила саме в українських потягах. 24 лютого 2022 року вона прокинулася на верхній полиці спального вагона потяга, який прямував із Києва до Харкова. Мобільний зв’язок то зникав, то з’являвся. О п’ятій ранку, коли російські війська розпочали наступ, за її спогадами, “абсолютно всі почали мені телефонувати й казати, що почалася війна”.

Вона чула плач і крики в потязі. “Люди були в шоці”, — згадала вона, розповідаючи, як потяг прибував до Харкова в країні, яка відтепер жила в умовах війни.

Зважуючи можливі варіанти, вона сказала, що тепер опинилася на переломному етапі.

“Після тієї атаки я знову почала їздити потягами, тому що тут мої батьки й мені потрібно було якось повертатися, щоб побачитися з ними, — сказала вона. — Але тепер мені доведеться їздити автобусом, бо це надто небезпечно. Та й дорога все одно займатиме стільки ж часу”.