“Укрзалізниця” з’ясовує, чому пасажири залишалися біля поїзда під час удару РФ по вокзалу Дніпра

“Укрзалізниця” перегляне протоколи евакуації пасажирів після російського удару по вокзалу в Дніпрі 29 жовтня, внаслідок якого загинули та постраждали люди. У компанії заявили, що пасажирів електропоїзда до Запоріжжя попередили про небезпеку більш ніж за 10 хвилин до атаки, однак багато людей у момент удару залишалися поблизу поїзда.

Про це повідомили в “Укрзалізниці”.

У компанії зазначили, що триває детальне розслідування подій із посекундним відтворенням того, що відбувалося перед ударом. Про повітряну тривогу пасажирів заздалегідь попередили на всій території вокзалу та станції Дніпро. Коли до міста наблизився реактивний безпілотник, моніторингова команда Укрзалізниці визначила підвищений рівень небезпеки.

Реклама

Реклама

Після цього локомотивним бригадам і працівникам вокзалу негайно передали команди про призупинення руху. В електропоїзді, який мав вирушити до Запоріжжя, оголосили евакуацію. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин. Окрім голосових оголошень, помічник машиніста обійшов кожен вагон, попереджаючи пасажирів про необхідність залишити поїзд.

В “Укрзалізниці” наголосили, що правила безпеки передбачають не лише вихід із вагона, а й негайне залишення платформи та відхід на відстань щонайменше 200 метрів. Локомотивна бригада завчасно евакуювалася.

Одночасно на вокзалі кілька разів повторювали оголошення про необхідність перебувати в укриттях. Пасажирам повідомляли, що рух поїздів відновиться після завершення повітряної тривоги.

Попри попередження, у момент удару значна кількість людей перебувала безпосередньо біля поїзда, через що 14 людей загинули. Після трагедії Укрзалізниця планує ще раз детально переглянути всі протоколи безпеки та евакуації.

“Вкотре в усіх деталях передивимося всі наші протоколи, щоб визначити, що ще можемо робити”, — йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що вокзали, станції та поїзди залишаються пріоритетними цілями російських атак, тому дотримання правил безпеки є критично важливим для збереження життя.