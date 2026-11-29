Нові обмеження щодо висвітлення наслідків російських атак на критичну інфраструктуру викликали занепокоєння щодо свободи преси в Україні. Водночас видання “Українська правда” заявило про тиск на журналістів, які розслідували діяльність одного з найближчих соратників президента Володимира Зеленського.

Про це пише The New York Times.

Обмеження на висвітлення наслідків російських ударів

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У суботу, 28 листопада, Зеленський підписав указ, який доручає уряду вжити невідкладних заходів для заборони висвітлення у ЗМІ інформації про наслідки руйнувань та терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Обмеження також мають стосуватися інформації про будівництво захисних споруд на таких об’єктах.

Як зазначає NYT, українська влада часто використовує поняття критичної інфраструктури щодо електростанцій, промислових підприємств і мостів, які систематично атакує Росія.

В указі йдеться про посилення захисту критично важливих об’єктів напередодні зими. Це, на думку видання, свідчить про побоювання, що оприлюднення інформації про такі об’єкти може допомогти Росії завдавати по них ударів.

Водночас наразі незрозуміло, як саме забезпечуватиметься дотримання обмежень, яка юридична відповідальність може загрожувати журналістам за їх порушення та наскільки ефективними будуть запропоновані заходи.

Енергетичні компанії та державні органи вже обмежують доступ до електростанцій, а в офіційних повідомленнях після атак зазвичай не розкривають подробиць, які дозволили б визначити місце розташування об’єкта або масштаби пошкоджень.

Побоювання щодо приховування проблем в енергетиці

За оцінкою NYT, указ відновив побоювання, що українська влада може використовувати свої повноваження в умовах воєнного стану для обмеження висвітлення чутливих тем.

Раніше посадовців звинувачували в недостатній підготовці до зимових атак та розкраданні коштів, призначених для будівництва захисних споруд.

Низка опозиційних депутатів і колишніх посадовців розкритикували нові заходи, назвавши їх обмеженням свободи слова та спробою приховати недоліки в роботі уряду.

Радник президента Дмитро Литвин заявив, що Кабінет міністрів, Служба безпеки України та інші державні органи мають визначити, яка саме інформація підпадатиме під обмеження.

У розмові з журналістами в суботу Литвин визнав, що забезпечити дотримання такої заборони може бути складно, оскільки значна частина детальної інформації про атаки на критичну інфраструктуру поширюється через анонімні канали в соціальних мережах.

NYT порівняла українські обмеження з російськими законодавчими ініціативами

Американське видання зазначає, що запропоновані заходи частково нагадують ініціативи російської влади щодо запровадження кримінальної відповідальності за публікації про наслідки українських ударів.

Минулого тижня в Держдумі РФ зареєстрували три відповідні законопроєкти, які передбачають штрафи та ув’язнення за порушення.

Водночас NYT наголошує, що рівень свободи преси в Україні залишається значно вищим, ніж у Росії, де висвітлення війни з використанням інформації, яка виходить за межі схвалених владою джерел, криміналізоване.

Українські журналісти працюють в умовах воєнних обмежень щодо розголошення чутливої військової інформації, однак зберігають можливість проводити розслідування та критикувати посадовців.

Попри це, організації, які стежать за дотриманням свободи преси, вже протягом кількох років висловлюють занепокоєння посиленням тиску на українські медіа, який, на їхню думку, виходить далеко за межі потреб військової безпеки.

NYT також згадує загальнонаціональний телемарафон, який спочатку створювався для протидії російській дезінформації, однак згодом зазнав критики через надмірно оптимістичне висвітлення війни та обмеження ефірного часу для політичних опонентів Зеленського.

Крім того, влітку українська поліція провела обшук у помешканні співвласника видання “Бабель” невдовзі після публікації розслідування про жорстоке поводження з мобілізованими під час підготовки та небойові смерті 25 військовослужбовців.

Громадські організації тоді висловили побоювання, що обшук міг бути спрямований на припинення розслідувань, які становлять значний суспільний інтерес.

Заява “Української правди” про тиск на журналістів

У п’ятницю, 27 листопада, “Українська правда” опублікувала колонку головної редакторки Севгіль Мусаєвої, яка звинуватила народного депутата Давида Арахамію, близького соратника Зеленського, та українські спецслужби в тиску на журналістів видання, які розслідували діяльність парламентаря.

За словами Мусаєвої, кампанія тиску включала:

дискредитацію видання через анонімні канали в соціальних мережах;

стеження за журналістами та їхніми родичами;

депутатський запит представника президентської партії щодо фінансів видання.

The New York Times також зазначає, що “Українську правду”, яка опублікувала низку розслідувань щодо корупційних схем за участю представників найближчого оточення Зеленського, регулярно не включають до переліку медіа, запрошених на брифінги президента.