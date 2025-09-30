В Угорщині почали блокувати доступ до українських онлайн-медіа

Угорські провайдери розпочали обмежувати доступ до українських новинних сайтів, які уряд країни напередодні оголосив забороненими.

Про це повідомляє Європейська правда.

Станом на ранок 30 вересня блокування вже діє в мережах стаціонарних провайдерів, а мобільні оператори почали закривати доступ упродовж дня. Одразу після оголошення рішення угорська влада заблокувала сайт «Європейської правди».

Реклама

Реклама

Водночас більшість інших українських ресурсів зі списку залишаються доступними, зокрема «Українська правда».

Нагадаємо, що у середині вересня Україна заборонила низку іноземних видань, серед яких угорські Origo і Demokrata, через поширення російської пропаганди. У відповідь 29 вересня Будапешт заявив про «дзеркальні заходи» проти українських медіа.

У МЗС України назвали це рішення обмеженням доступу угорських громадян до журналістики, заснованої на фактах.