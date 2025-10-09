Зеленський пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС та які є виходи

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише Угорщина не підтримує приєднання України до Євросоюзу. За його словами, прем’єр Віктор Орбан використовує критику ЄС і блокування українського питання як частину своєї передвиборчої стратегії.

Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами 9 жовтня.

Як пояснив Зеленський, Україна має стабільну підтримку з боку 26 країн-членів Євросоюзу щодо вступу до спільноти. Однак Угорщина не готова підтримати відповідне рішення. Причина блокування Угорщиною вступу України до Євросоюзу – внутрішні мотиви, пов’язані з майбутніми виборами.

“Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна – вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз – цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного Прем’єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує”, – сказав Зеленський.

На думку президента України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує критику ЄС як частину своєї передвиборчої стратегії.

“На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат. І в нього Україна – це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, партії чинного Прем’єр-міністра Угорщини. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас”, – зазначив Зеленський.

Український лідер вважає, що існує кілька виходів із ситуації: зміна правил голосування у ЄС, коли рішення ухвалюються більшістю голосів, а не одностайно і це питання вже обговорюють на рівні лідерів Євросоюзу.

Другий варіант – вплив партнерів на позицію Угорщини іншими дипломатичними важелями.