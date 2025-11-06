У Росії відкрили справу на хлопця за випадковий перегляд інформації про “Азов” і РДК

У Росії вперше відкрили адміністративну справу за новою статтею про «пошук екстремістських матеріалів», повідомляє BBC News Русская служба. Протокол склали в місті Каменськ-Уральський на 20-річного працівника медичного закладу Сергія Глухих.

За даними росЗМІ, чоловік переглянув у мережі матеріали про заборонені в Росії «Азов» та «Російський добровольчий корпус», натрапивши на них випадково під час поїздки громадським транспортом. Інформацію про відвідування цих ресурсів передав у ФСБ оператор зв’язку.

Адвокат зазначив, що справа «дуже сира» — у ній лише дві картинки та протокол допиту обвинуваченого. Матеріали повернули до поліції для виправлення неточностей.

Це перший відомий випадок застосування закону, який передбачає покарання за умисний пошук екстремістських матеріалів. Він набув чинності 1 вересня.