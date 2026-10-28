В Олешках почали розмінування маршрутів для гуманітарної місії: Меланія Трамп підтвердила виконання угоди

Україна та Росія розпочали розмінування маршрутів для безпечного доставлення гуманітарної допомоги до окупованих Олешок Херсонської області та подальшої евакуації цивільних. З 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого, за інформацією українського омбудсмена, дотримуються обидві сторони.

Про початок розмінування повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Вона зазначила, що Україна та Росія проводять ці роботи відповідно до угоди про припинення вогню, щоб забезпечити безпечний доступ гуманітарної допомоги до Олешок.

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Інформацію про перебіг місії також підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, із 27 жовтня на визначених територіях діє режим тиші, якого сторони дотримуються. Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для доставлення допомоги та виїзду цивільних, які хочуть залишити місто.

Гуманітарну місію готують спільно з уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою.

“Ця робота відбувається за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп, чиї зусилля допомогли сторонам досягти необхідних домовленостей і перейти до їх практичного виконання”, — зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що головна мета домовленостей — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і можливість дістатися безпечної території.

Раніше 28 жовтня Лубінець також поінформував керівництво Верховної Ради та представників депутатських фракцій і груп про перебіг гуманітарної місії, вже проведену роботу та наступні кроки. За його словами, першочергове завдання — допомогти цивільним, які тривалий час залишаються без належної підтримки, та забезпечити безпечний виїзд усім охочим.