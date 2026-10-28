Нідерланди виділяють Україні 1,7 млрд євро допомоги: кошти підуть на ППО, дрони та енергетику

Нідерланди виділяють Україні 500 млн євро додаткової військової допомоги, зокрема на протиповітряну оборону та безпілотники. Ще 1,2 млрд євро нелетальної підтримки спрямують на посилення стійкості країни, включно з потребами енергетики, водопостачання, медицини та розмінування.

Про це повідомили в Офісі президента за підсумками зустрічі Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, яка відбулася 28 жовтня в Гаазі.

Під час переговорів Зеленський подякував Нідерландам за додатковий пакет військової допомоги на 500 млн євро. За словами Роба Єттена, до нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту цивільних об’єктів і критичної інфраструктури від російських повітряних атак.

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Президент України наголосив, що особливо гострою залишається потреба в ракетах для перехоплення російських балістичних цілей.

“Ключовий дефіцит наразі в нас — ракети, антибалістичні ракети, щоб перехоплювати російську балістику. На балістику росіяни роблять ключову ставку в цій війні, особливо перед зимою”, — заявив Зеленський.

Він зазначив, що відповідні ресурси є у європейських партнерів та США. За словами президента, важливо забезпечити ефективну роботу програм постачання, зокрема PURL, а також не допустити затримок з американського боку.

Окремо Нідерланди виділяють Україні 1,2 млрд євро нелетальної підтримки для посилення стійкості країни.

“Цей пакет спрямований на задоволення найнагальніших потреб, зокрема у сфері енергетики, забезпечення питною водою, гуманітарної допомоги, охорони здоров’я та розмінування”, — пояснив Роб Єттен.

Прем’єр-міністр Нідерландів запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну в політичній, юридичній, гуманітарній та військовій сферах.

За словами Єттена, наразі немає ознак готовності Росії припинити атаки, спрямовані на підрив українського суспільства та економіки. Він закликав міжнародних партнерів посилювати підтримку України, особливо в нинішній період.