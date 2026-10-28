Росіяни вдарили по АЗС на Дніпропетровщині, є постраждалі

28 жовтня російський безпілотник атакував автозаправний комплекс “Укрнафта” у Дніпропетровській області. Безпілотник влучив в автівку клієнта АЗС, постраждав чоловік.

Про атаку повідомили в компанії “Укрнафта”.

За її даними, російський дрон влучив в автомобіль клієнта, який у момент удару виїжджав із території автозаправного комплексу. Постраждалий дістав осколкові поранення, його госпіталізували. Внаслідок атаки також пошкоджено капітальну будівлю та обладнання заправки.

Реклама

Реклама

Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, під ударом опинилася АЗС у Миколаївській громаді Синельниківського району. До лікарні у важкому стані доправили 73-річного чоловіка, ще одного постраждалого, 40 років, госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За даними ОВА, протягом 28 жовтня росіяни понад 40 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Поранення дістали п’ятеро людей, серед яких дитина.

У Павлограді пошкоджено інфраструктуру, багатоквартирні будинки та гаражі. У лікарні перебуває 15-річний хлопець, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині атак зазнали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю, склад і магазин. Постраждали 54-річна жінка та 62-річний чоловік.

Увечері росіяни вдарили по промисловому підприємству в Дніпрі. На місці атаки спалахнула пожежа. Наслідки уточнюються.