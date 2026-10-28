Морські дрони атакували судно біля берегів Болгарії: серед врятованих моряків четверо українців

28 жовтня три морські дрони атакували контейнеровоз під прапором Ліберії поблизу чорноморського узбережжя Болгарії. Судно зазнало серйозних пошкоджень, усіх 18 членів екіпажу, серед яких четверо українців, евакуювали.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра оборони Болгарії Димитара Стоянова, контейнеровоз атакували три морські дрони приблизно за 21 милю на південний схід від міста Шабла. Удар стався у виключній економічній зоні Болгарії.

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Судно, що належить грецькій компанії та ходить під прапором Ліберії, прямувало з ізраїльського порту Хайфа до румунської Констанци. На борту перебував 421 контейнер, інформації про їхній вміст немає.

Для допомоги контейнеровозу болгарська влада направила чотири військово-морські та поліцейські катери. Компанія-власник судна Contships Management підтвердила атаку та повідомила, що всіх 18 членів екіпажу вдалося евакуювати. Серед них — 14 громадян Філіппін і четверо українців. Усі моряки перебувають у безпеці на березі. Хто саме здійснив атаку, наразі невідомо.