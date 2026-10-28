У Краматорську російський FPV-дрон убив канадського волонтера, який рятував тварин

На Донеччині у місті Краматорськ внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув канадський волонтер Джессі Адамс, засновник організації RainCoast Dog Rescue Society. Під час евакуації тварин безпілотник влучив в автівку волонтерів.

Про це повідомили в організації Animal Rescue Kharkiv, разом із якою Джессі Адамс займався порятунком тварин у прифронтових населених пунктах.

У неділю, 25 жовтня, під час евакуації тварин із Краматорська російський FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів. Безпілотник влучив безпосередньо в лобове скло машини, в яку щойно завантажили врятованих тварин.

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Джессі Адамс дістав тяжкі травми. Постраждалого доставили до місцевої лікарні, де медики провели екстрену операцію. Попри зусилля лікарів, волонтер помер.

Джессі Адамс був засновником канадської організації RainCoast Dog Rescue Society. Він долучився до Animal Rescue Kharkiv та разом з українськими волонтерами виїжджав у прифронтові населені пункти, щоб евакуювати тварин і допомагати людям.

За інформацією Animal Rescue Kharkiv, завдяки діяльності Джессі вдалося врятувати сотні тварин.