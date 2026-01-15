Стерненко передав Зеленському побажання та скарги від військових

Волонтер Сергій Стерненко повідомив про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої передав побажання та скарги від військових, отримані з фронту з усіх напрямків.

Зеленський і Стерненко обговорили волонтерство та розвиток дронів для фронту / Фото ОПУ

За словами Стерненка, під час розмови обговорили питання забезпечення війська, благодійної діяльності, а також інші виклики, що стоять перед державою. Він зазначив, що як фонд готовий надавати ще більше зворотного зв’язку від військових і допомагати з розвитком безпілотних технологій, щоб посилити українське військо та країну.

Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч із Сергієм Стерненком і повідомив, що подякував йому за підтримку армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України. За його словами, сторони також обговорили питання волонтерства, законодавчу підтримку волонтерської діяльності та конкретну роботу з бойовими бригадами.

Зеленський наголосив на важливості отримання максимально повної та реальної інформації з усіх рівнів і повідомив, що під час зустрічі домовилися про подальшу співпрацю.