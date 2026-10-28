WSJ: Угода Трампа з Путіним не знизила ціни на дизель у США — пальне продовжує дорожчати

Ціни на дизельне пальне у США зросли на сім центів після укладення угоди Дональда Трампа з Росією про постачання російського дизеля. Станом на середу, 28 жовтня, середня вартість галона досягла 6,35 долара проти 6,28 долара на момент оголошення домовленості.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані Американської автомобільної асоціації (AAA).

Попри домовленість президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального, ціни на нього в Америці не знизилися. Навпаки, середня вартість галона зросла із 6,28 до 6,35 долара.

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Минулого тижня з російського порту Приморськ вийшов танкер із 300 тисячами барелів дизельного пального, повідомляє компанія Kpler.

Спочатку судно вказувало Нью-Йорк як пункт призначення, однак згодом змінило його на “за розпорядженням”. Це означає, що остаточний порт розвантаження наразі не підтверджений.

Аналітики сумніваються, що угода з Росією зможе суттєво вплинути на високі ціни на дизельне пальне як у США, так і на світовому ринку.

На їхню думку, Росія може виявитися неспроможною експортувати обіцяні обсяги дизеля через поганий стан нафтопереробних заводів та експортні обмеження.