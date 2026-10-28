В Україну йдуть дощі та прохолодне повітря: прогноз погоди на 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, в Україні побільшає дощів, а в окремих регіонах очікуються тумани та пориви вітру до 20 м/с. Попри надходження прохолоднішого повітря, суттєвого зниження температури синоптики поки не прогнозують.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“29 жовтня синоптичну ситуацію в Україні все ще визначатимуть поле високого тиску від антициклону зі сходу та циклонічність над Чорним морем, проте саме остання короткочасно стане головною, що й зумовить особливість погоди, оскільки побільшає дощів”, — пояснили синоптики.

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В Україну надходитиме трохи прохолодніше повітря, але суттєво температура не зміниться. Через хмарність і високу вологість вночі не буде сильного похолодання, а вдень повітря прогріватиметься слабше.

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У південних, більшості центральних і північних областей очікуються помірні дощі, вночі на півдні місцями значні. На решті території істотних опадів не передбачається. У західних областях, а також місцями на Житомирщині та Вінниччині вночі й уранці можливий туман.

Вітер східний і північно-східний, 7–12 м/с. У східних та південно-східних областях місцями прогнозують пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °C, на півдні до +13 °C. Вдень очікується +7…+12 °C, а на Закарпатті, півдні та сході країни повітря прогріється до +12…+17 °C.