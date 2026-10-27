Меланія Трамп пояснила достроковий початок перемир’я в Олешках і заявила про розширення його зони

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що локальне припинення вогню між Україною та Росією набуло чинності 27 жовтня, на два дні раніше запланованого терміну. За її словами, зону перемир’я розширили за межі окупованих Олешок на Херсонщині, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних колон.

Про це Меланія Трамп написала у соцмережі X.

За її повідомленням, режим припинення вогню почав діяти о 04:00 за московським часом 27 жовтня, тобто о 03:00 за Києвом.

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Початок перемир’я прискорили на два дні, щоб гарантувати безпеку цивільного населення та забезпечити доставлення критично необхідної гуманітарної допомоги.

Меланія Трамп також заявила, що географічну зону припинення вогню розширили за межі міста Олешки в Херсонській област, що має забезпечити безпечний проїзд гуманітарних колон.

За словами першої леді США, відповідну домовленість підтвердив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Раніше, 23 жовтня, Білий дім повідомив про досягнення домовленості щодо тимчасового припинення бойових дій в окупованих Олешках. Спочатку перемир’я планували розпочати 29 жовтня.

Метою домовленості є доставлення гуманітарної допомоги місцевим жителям та організація евакуації цивільного населення.