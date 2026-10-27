Кремль розкрив деталі розмови Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії

Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре обговорив майбутні переговори України, США та Росії. Окремо сторони порушили питання безпеки в Балтійському морі та Північній Європі.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

За повідомленням російської сторони, учасники розмови обговорили дипломатичні контакти останніх тижнів, зокрема зустріч Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі 21 жовтня, а також переговори Стубба і Стьоре з Віткоффом та Володимиром Зеленським в Осло.

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У Кремлі заявили, що сторони позитивно оцінили домовленість про відновлення у першій половині листопада в Абу-Дабі тристоронніх переговорів Росії, України та США. Серед тем майбутньої зустрічі названо питання безпеки України та Росії після завершення бойових дій.

Під час розмови Путін також виклав російську позицію щодо війни та знову поклав відповідальність за її затягування на країни ЄС і НАТО.

Стубб і Стьоре, зі свого боку, наголосили на важливості дотримання міжнародного морського права та свободи судноплавства в Балтійському морі й на півночі Європи.

Також Путін повідомив про початок за посередництва США гуманітарної операції в районі Олешок на Херсонщині та запровадження для цього тимчасового режиму тиші на херсонському напрямку.

Лідери домовилися продовжувати прямі телефонні контакти.

У свою чергу прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала телефонну розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Володимиром Путіним. Вона заявила, що ця ініціатива не була скоординована з іншими європейськими партнерами.

“Я дуже скептично ставлюся до цієї норвезької та фінської власної ініціативи. Вона не була скоординована ні з ким із нас”, — сказала Фредеріксен.

За її словами, вона не бачить ознак того, що Росія прагне миру з Європою, зважаючи на гібридну війну та щоденні удари по Україні.

“Я вважаю, що Європа має триматися разом, а не діяти поодинці”, — наголосила прем’єрка Данії.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Володимиром Путіним після консультацій з Україною. Вони закликали до деескалації та обговорили підготовку майбутніх переговорів.