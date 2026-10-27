Після розмови зі Стуббом і Стьоре у Кремлі знову запропонували Зеленському приїхати до Москви

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив про готовність прийняти Володимира Зеленського в Москві.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

За словами Ушакова, Путін підтвердив лідерам Фінляндії та Норвегії, що Зеленський може приїхати до Москви для особистої зустрічі. У разі такого візиту українському президенту нібито забезпечать необхідні умови, зокрема безпеку.

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Водночас представник Кремля заявив, що переговори на рівні президентів України та Росії мають сенс лише після завершення переговорного процесу — для підписання відповідних документів.

Телефонна розмова Путіна зі Стуббом і Стьоре відбулася 27 жовтня, за твердженням Кремля, на прохання фінського президента та норвезького прем’єра.

Під час розмови сторони обговорили можливості врегулювання війни в Україні та заплановані переговори в Абу-Дабі.

Путін також повторив позицію Москви, що довгостроковий мир можливий лише з урахуванням російських інтересів, і звинуватив країни НАТО та ЄС у затягуванні війни.