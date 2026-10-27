Туск назвав ймовірну дату переговорів України, США та РФ: у Європі говорять про обережний оптимізм

Переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі попередньо заплановані на 4 листопада. Президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови з Володимиром Путіним повідомив про “дуже стриманий оптимізм” щодо можливості досягнення прогресу.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска перед засіданням уряду у Варшаві.

За словами Туска, телефонна розмова президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Путіним відбулася після консультацій із європейськими партнерами, насамперед із президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною. Польський прем’єр пояснив, що з огляду на заплановані переговори про припинення вогню в Абу-Дабі було вирішено підтримувати робочі контакти між європейськими політиками та Москвою.

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Туск підтвердив, що знав про підготовку телефонної розмови заздалегідь. За його словами, Стьоре запевнив, що він і Стубб готові взяти на себе політичну відповідальність за такий контакт із Путіним і дотримуватимуться узгодженої позиції “коаліції охочих”.

Після розмови Стубб поінформував польського прем’єра про її результати. За словами Туска, фінський президент повідомив, що обидві сторони залишилися на своїх позиціях. Водночас у європейських учасників розмови склалося враження “дуже стриманого оптимізму” щодо перспектив досягнення прогресу на переговорах в Абу-Дабі.

Сам Туск наголосив, що дуже обережно ставиться до контактів із Росією. Він закликав Стубба та Стьоре бути пильними під час спілкування з Путіним, оскільки Москва має чітко визначені цілі та інтереси. Прем’єр Польщі також повідомив, що Стубб і Стьоре заявили Путіну про непорушність безпеки північного та східного флангів НАТО.

Водночас Туск наголосив, що відновлення діалогу з Москвою не змінює позиції європейських країн щодо повної підтримки України, майбутньої архітектури безпеки та гарантій безпеки для української держави.

“Ми не повинні мати жодних ілюзій. Зрозуміло, чого прагне російська сторона, але я залишатимуся в постійному контакті з усіма, хто має добру волю та вірить у можливість домовленості — або принаймні припинення вогню до зими”, — заявив Туск.

Крім того, польський прем’єр без уточнення джерела інформації заявив, що три-чотири ночі тому Росія за одну ніч втратила 2500 військових. За його словами, це демонструє, наскільки тяжкими можуть бути подальші наслідки війни.