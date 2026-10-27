Чи припинить Сербія експорт зброї, яка потрапляє в Україну: Reuters уточнило позицію переможців виборів

Агентство Reuters виправило свій матеріал про зовнішньополітичні плани “Студентського списку”, який переміг на парламентських виборах у Сербії 25 жовтня. Уточнення стосується можливого припинення експорту сербської зброї до зон бойових дій, зокрема через західних посередників, які передають озброєння Україні.

26 жовтня Reuters опублікувало матеріал про виклики, з якими зіткнуться нові керівники Сербії. Згодом агентство внесло виправлення до частини публікації, присвяченої експорту озброєнь.

В оновленій версії зазначається, що провідні кандидати “Студентського списку” не повідомляли, чи припинить майбутній уряд експорт зброї із Сербії до зон бойових дій, зокрема продажі західним посередникам, які постачають озброєння Україні.

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Наприкінці публікації окремо вказується, що матеріал виправлено саме для уточнення позиції представників студентського руху щодо можливого припинення експорту зброї.

Водночас у статті залишилася інформація про те, що “Студентський список” не планує приєднуватися до санкцій Європейського Союзу проти Росії через війну в Україні.

Представники політичної сили також заявляли, що залежність Сербії від російських енергоносіїв є не свідченням геополітичного союзу, а гострою економічною залежністю.

На позачергових парламентських виборах 25 жовтня “Студентський список” здобув 52,65% голосів, тоді як “Об’єднана Сербія” Александара Вучича отримала 39,22%.