Reuters: Нова влада Сербії хоче перекрити постачання зброї Україні та відмовляється від санкцій проти РФ

Після поразки Александра Вучича на парламентських виборах у Сербії переможці голосування окреслили плани щодо відносин із Росією та військового експорту. Студентський рух не планує підтримувати санкції ЄС проти Москви та виступає за припинення постачання сербської зброї до зон бойових дій, зокрема в Україну через західних посередників.

Про це пише Reuters.

Провідні кандидати “Студентського списку” заявили, що майбутній уряд припинить увесь експорт зброї із Сербії до зон бойових дій. Заборона також стосуватиметься продажів західним посередникам, які згодом передають сербське озброєння Україні.

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Також представники студентського руху наголосили, що не збираються приєднуватися до санкцій Європейського Союзу проти Москви, запроваджених через війну в Україні.

Майбутній владі Сербії також доведеться вирішувати питання енергетичної залежності від Росії та американських санкцій проти нафтової компанії NIS, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом Сербії. Країна залежить від тимчасових винятків із санкцій США, які дозволяють їй імпортувати нафту, доки російську частку в компанії NIS, що управляє єдиним нафтопереробним заводом країни, не продадуть угорській MOL. Крім того, російський “Газпром” залишається найбільшим постачальником газу до Сербії. Щороку компанія забезпечує близько 2,2 млрд кубометрів газу за цінами, нижчими від ринкових.

У “Студентському списку” заявляють, що така залежність від Росії не означає геополітичної орієнтації на Москву, а є гострою економічною проблемою.

За правління Вучича Сербія підтримувала тісні особисті контакти як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським президентом Володимиром Путіним.