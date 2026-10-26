Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб, починаючи з 31 жовтня 2026 року.

Відповідні укази опубліковано на сайті Президента України.

Указом №1060/2026 передбачено продовження воєнного стану в Україні з 05:30 31 жовтня 2026 року строком на 90 діб.

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Документ ухвалено у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що триває, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони.

Також президент підписав указ №1061/2026, яким передбачено продовження строку проведення загальної мобілізації з 31 жовтня ще на 90 діб.

Метою продовження мобілізації визначено забезпечення оборони держави та підтримання боєздатності Збройних Сил України й інших військових формувань.

Окремо указом про продовження воєнного стану Міністерству закордонних справ доручено поінформувати Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про продовження його дії, відповідні обмеження прав і свобод громадян та причини такого рішення.

Обидва укази датовані 26 жовтня 2026 року та набирають чинності одночасно з набранням чинності законами України про їх затвердження.