Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати не можуть залишатися нейтральним посередником у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Він також розкритикував публічні прояви дружнього ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю BBC кореспондентці Сарі Рейнсфорд.

За словами президента, Україна потребує від Сполучених Штатів дій, які свідчили б про готовність Вашингтона використовувати свій вплив для тиску на Росію.

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“Сполучені Штати не можуть бути просто посередником — нейтральним, бо коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони — тож це означає, що ти підтримуєш жертв і підтримуєш також агресора. Це неправильно”, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що США мають достатньо сили та авторитету, щоб тиснути на Росію.

Зеленський відреагував на дружні стосунки Трампа з Путіним

Коментуючи поведінку американського президента під час тристороннього саміту США, Китаю та Росії в китайському Шеньчжені, Зеленський назвав дивним те, що Трамп публічно називає Путіна своїм другом.

“Він — агресор і вбивця. Він приніс фашизм у 21 століття. Він не може бути другом, просто не може”, — сказав президент України.

Зеленський порівняв такі заяви з гіпотетичною ситуацією, за якої хтось назвав би Адольфа Гітлера своїм хорошим другом під час Другої світової війни.

Президент припустив, що Трамп і Путін можуть мати особисті стосунки, однак, на його думку, такі висловлювання не варто робити публічно.

Зеленський наголосив, що заяви американського президента про дружбу з Путіним є болючими для українських родин, які втратили своїх близьких через війну та покладають надії на підтримку Сполучених Штатів.

“Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: “Він друг, хороший друг”? Ні. Він не друг”, — наголосив Зеленський.

Що відбувається з мирними переговорами

Попри відсутність значного зближення позицій України та Росії, Зеленський назвав позитивними результатами останніх переговорів домовленості щодо обмінів та залучення європейських представників до переговорного процесу.

За словами президента, сторони погодилися з необхідністю проведення наступної зустрічі та участю в ній європейців.

Зеленський також анонсував на наступний тиждень важливі зустрічі в Україні, під час яких обговорюватимуть гарантії безпеки.