Для інтернет-магазину органічний трафік — це продажі без оплати за кожен клік. Але SEO в e-commerce має свою специфіку: тисячі сторінок, фільтри, дублі, сезонність, конкуренція з маркетплейсами. Тож вибір виконавця тут особливо важливий. Розберемо, у яких випадках краще працювати з приватним спеціалістом, а коли — з агенцією.
Особливості SEO для e-commerce
- Структура каталогу. Категорії та підкатегорії мають відповідати тому, як люди шукають товари.
- Фільтри та фасетна навігація. Частина комбінацій фільтрів варта індексації («кросівки чоловічі чорні»), а частина створює тисячі дублів.
- Шаблонна оптимізація. Title, описи та мікророзмітку для тисяч товарів генерують за шаблонами, а не вручну.
- Краулінговий бюджет. Google має встигати сканувати важливі сторінки, а не губитися в сміттєвих.
- Видимість у ШІ та Google Shopping. Якісні фіди, розмітка Product і відгуки впливають на те, чи з’явиться товар у рекомендаціях.
Що дає агенція
Великі агенції мають у штаті технічних SEO-спеціалістів, контент-команду, лінкбілдерів. Це виправдано для магазинів із сотнями тисяч SKU, кількома країнами та власною командою розробки, з якою потрібно вибудовувати процеси. Мінуси — вища вартість, повільніші погодження та ризик, що ваш проєкт стане «одним із багатьох».
Що дає приватний спеціаліст
Для магазину з асортиментом від кількох сотень до десятків тисяч товарів приватний фахівець часто ефективніший. Він сам розбирається в структурі, ставить ТЗ розробникам, контролює впровадження і бачить, як кожна зміна впливає на продажі. Бюджет при цьому розподіляється на реальні роботи — контент для категорій, технічні виправлення, посилання.
Порівняння коротко
- Ціна: у приватного спеціаліста зазвичай нижча за той самий обсяг робіт.
- Швидкість: приватний фахівець швидше ухвалює рішення, агенція — швидше масштабує команду.
- Глибина занурення: приватний спеціаліст краще знає ваш асортимент і маржинальні категорії.
- Масштаб: для дуже великих магазинів перевага в агенції.
Як обрати
Попросіть кандидата розібрати 2–3 ваші категорії: які запити під них варто зібрати, що з технічного боку заважає ранжуванню, як він бачить роботу з фільтрами. Це швидко покаже рівень експертизи — незалежно від того, хто перед вами.
Висновок
Якщо у вас малий чи середній магазин і ви хочете особисто контролювати процес, приватний фахівець — оптимальний варіант. Детальніше про те, як побудувати SEO просування інтернет-магазину з фокусом на продажі, можна дізнатися на консультації та отримати аудит каталогу.