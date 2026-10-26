Для інтернет-магазину органічний трафік — це продажі без оплати за кожен клік. Але SEO в e-commerce має свою специфіку: тисячі сторінок, фільтри, дублі, сезонність, конкуренція з маркетплейсами. Тож вибір виконавця тут особливо важливий. Розберемо, у яких випадках краще працювати з приватним спеціалістом, а коли — з агенцією.

Особливості SEO для e-commerce

Структура каталогу. Категорії та підкатегорії мають відповідати тому, як люди шукають товари.

Категорії та підкатегорії мають відповідати тому, як люди шукають товари. Фільтри та фасетна навігація. Частина комбінацій фільтрів варта індексації («кросівки чоловічі чорні»), а частина створює тисячі дублів.

Частина комбінацій фільтрів варта індексації («кросівки чоловічі чорні»), а частина створює тисячі дублів. Шаблонна оптимізація. Title, описи та мікророзмітку для тисяч товарів генерують за шаблонами, а не вручну.

Title, описи та мікророзмітку для тисяч товарів генерують за шаблонами, а не вручну. Краулінговий бюджет. Google має встигати сканувати важливі сторінки, а не губитися в сміттєвих.

Google має встигати сканувати важливі сторінки, а не губитися в сміттєвих. Видимість у ШІ та Google Shopping. Якісні фіди, розмітка Product і відгуки впливають на те, чи з’явиться товар у рекомендаціях.

Що дає агенція

Великі агенції мають у штаті технічних SEO-спеціалістів, контент-команду, лінкбілдерів. Це виправдано для магазинів із сотнями тисяч SKU, кількома країнами та власною командою розробки, з якою потрібно вибудовувати процеси. Мінуси — вища вартість, повільніші погодження та ризик, що ваш проєкт стане «одним із багатьох».

Що дає приватний спеціаліст

Для магазину з асортиментом від кількох сотень до десятків тисяч товарів приватний фахівець часто ефективніший. Він сам розбирається в структурі, ставить ТЗ розробникам, контролює впровадження і бачить, як кожна зміна впливає на продажі. Бюджет при цьому розподіляється на реальні роботи — контент для категорій, технічні виправлення, посилання.

Порівняння коротко

Ціна: у приватного спеціаліста зазвичай нижча за той самий обсяг робіт.

у приватного спеціаліста зазвичай нижча за той самий обсяг робіт. Швидкість: приватний фахівець швидше ухвалює рішення, агенція — швидше масштабує команду.

приватний фахівець швидше ухвалює рішення, агенція — швидше масштабує команду. Глибина занурення: приватний спеціаліст краще знає ваш асортимент і маржинальні категорії.

приватний спеціаліст краще знає ваш асортимент і маржинальні категорії. Масштаб: для дуже великих магазинів перевага в агенції.

Як обрати

Попросіть кандидата розібрати 2–3 ваші категорії: які запити під них варто зібрати, що з технічного боку заважає ранжуванню, як він бачить роботу з фільтрами. Це швидко покаже рівень експертизи — незалежно від того, хто перед вами.

Висновок