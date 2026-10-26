        Суспільство

        Росія битиме по Україні й під час переговорів: Кремль відреагував на удар по Воронежу

        Галина Шподарева
        26 Жовтня 2026 17:30
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        Пожежа після атаки БпЛА у Воронежі 26 жовтня / Скриншот
        Пожежа після атаки БпЛА у Воронежі 26 жовтня / Скриншот

        Відновлення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією не означатиме припинення бойових дій або обмеження ударів. У Кремлі заявили, що російські війська продовжуватимуть атакувати Україну попри домовленості про поновлення переговорного процесу.

        Про це пише “Інтерфакс” із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова

        Пєсков зробив заяву у відповідь на запитання журналістів про реакцію Кремля на атаку по Воронежу на тлі домовленостей щодо відновлення переговорів.

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        “Рішення про відновлення тристоронніх переговорів не передбачає жодних обмежень бойових дій”, — сказав речник російського президента.

        За словами Пєскова, російські війська продовжують бойові дії та завдають ударів по Україні.

        “Ви знаєте, що наші збройні сили продовжують спеціальну військову операцію, продовжують завдавати масованих і послідовних ударів по військово-промисловому комплексу України, по військових і навколовійськових цілях”, — заявив він.

        У Кремлі також звинуватили Україну в продовженні бойових дій.

        Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня російський Воронеж зазнав масованої атаки безпілотників, унаслідок якої в місті виникли пожежі та пролунали вибухи. За повідомленнями з відкритих джерел, двоє людей загинули, ще 17 дістали поранення. Під ударом, зокрема, опинилися авіабудівне підприємство ВАСО, завод синтетичного каучуку “Воронежсинтезкаучук” та бізнес-центр. Також повідомлялося про можливі пошкодження внаслідок роботи російської ППО.


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