Перша розмова Зеленського з новою президенткою Естонії: йшлося не лише про підтримку України

Під час телефонної розмови з новою президенткою Естонії Юлле Мадісе Володимир Зеленський розповів про підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії на рівні команд, які планують провести вже в листопаді. Президент наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-який час і виступає за участь Європи в переговорному процесі.

Про результати розмови 26 жовтня повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський привітав Юлле Мадісе зі вступом на посаду та побажав народу Естонії успіхів і досягнення поставлених цілей. Президент також подякував за сигнали про те, що Естонія продовжуватиме підтримувати Україну.

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Під час розмови Зеленський розповів про деталі переговорів в Осло та контакти з американською стороною за результатами її зустрічі в Росії. За словами глави держави, сторони домовилися провести тристоронню зустріч на рівні команд уже в листопаді. Зеленський наголосив на важливості того, щоб її не відкладали.

“Україна готова до перемовин у будь-який час, і наша позиція: чим швидше розпочнеться розмова, тим краще. Звичайно, як і Естонія та інші партнери, ми завжди виступаємо за присутність Європи в перемовинах. В усіх форматах, які можуть дати реальні рішення, має бути слово Європи”, — зазначив президент.

Окремо лідери обговорили наслідки російських атак на українську енергетичну та залізничну інфраструктуру. Зеленський повідомив, що Росія цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви. За його словами, будь-яка допомога у збільшенні відповідного рухомого складу буде дуже корисною для України.