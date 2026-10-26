На Волині п’яний поліцейський з Києва збив двох пішоходів та втік

У Волинській області 20-річний поліцейський із Києва, перебуваючи за кермом Audi у стані алкогольного сп’яніння, збив двох пішоходів і втік із місця аварії. Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Аварія сталася ввечері 25 жовтня в селі Сошичне Камінь-Каширського району Волинської області.

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За даними слідства, 20-річний співробітник одного з підрозділів Головного управління Національної поліції в Києві за кермом автомобіля Audi наїхав на двох людей, які йшли узбіччям дороги. Після наїзду поліцейський не зупинився та залишив місце ДТП, не надавши допомоги жертвам ДТП. Постраждалих 43-річного чоловіка і 39-річну жінку доправили до лікарні.

Невдовзі правоохоронці затримали водія та вилучили автомобіль. Перевірка на стан сп’яніння показала 2,07 проміле алкоголю в крові підозрюваного в ДТП.

Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції повідомили поліцейському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння;

ч. 1 ст. 135 — залишення потерпілих у небезпеці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.