        Кримінал

        На Волині п’яний поліцейський з Києва збив двох пішоходів та втік

        Галина Шподарева
        26 Жовтня 2026 21:00
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        На Волині поліцейський напідпитку збив чоловіка та жінку / Фото: ДБР
        На Волині поліцейський напідпитку збив чоловіка та жінку / Фото: ДБР

        У Волинській області 20-річний поліцейський із Києва, перебуваючи за кермом Audi у стані алкогольного сп’яніння, збив двох пішоходів і втік із місця аварії. Постраждалих чоловіка та жінку госпіталізували.

        Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

        Аварія сталася ввечері 25 жовтня в селі Сошичне Камінь-Каширського району Волинської області.

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        За даними слідства, 20-річний співробітник одного з підрозділів Головного управління Національної поліції в Києві за кермом автомобіля Audi наїхав на двох людей, які йшли узбіччям дороги. Після наїзду поліцейський не зупинився та залишив місце ДТП, не надавши допомоги жертвам ДТП. Постраждалих 43-річного чоловіка і 39-річну жінку доправили до лікарні.

        Невдовзі правоохоронці затримали водія та вилучили автомобіль. Перевірка на стан сп’яніння показала 2,07 проміле алкоголю в крові підозрюваного в ДТП.

        Працівники ДБР за сприяння керівництва Національної поліції повідомили поліцейському про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

        • ч. 1 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння;
        • ч. 1 ст. 135 — залишення потерпілих у небезпеці.

        Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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