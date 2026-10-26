Зеленський підписав указ про кругову оборону міст: що передбачає документ

26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо розбудови інженерних загороджень для забезпечення оборони міст.

Указ №1067/2026 опубліковано на сайті Президента України.

Документ вводить у дію рішення РНБО від 25 вересня 2026 року “Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)”.

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Зміст рішення РНБО не оприлюднений, оскільки додаток до указу має позначку “Для службового користування”. Тому конкретні заходи щодо облаштування інженерних загороджень у документі не розкриваються.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.