У Кремлі розраховують, що після поразки Александра Вучича на парламентських виборах нова влада Сербії продовжить співпрацю з Росією. У Москві заявили про готовність розвивати відносини з Белградом і висловила сподівання, що переможці виборів вважатимуть таку співпрацю вигідною для своєї країни.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Інтерфакс”.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, російська сторона сподівається, що нова політична сила, яка прийде до влади в Сербії, продовжить курс на розвиток відносин із Москвою.

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“Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади за результатами виборів, ми хочемо висловити сподівання, що її дії будуть конструктивно спрямовані на подальший розвиток відносин і що ця нова політична сила розумітиме, що співпраця з Росією відповідає інтересам Сербії, оскільки це вигідно насамперед Сербії”, — сказав Пєсков.

Він запевнив, що Москва має намір і надалі сприяти розвитку відносин із Белградом.

“Але, як ви знаєте, танго танцюють удвох”, — додав речник Кремля.

Представник партії “Студентський список” Йово Бакич вже заявив, що майбутній уряд Сербії не планує запроваджувати санкції проти Росії.

“Ми тут не для того, щоб догоджати іноземцям, а для того, щоб діяти в наших національних інтересах”, — зазначив Бакич, відповідаючи на запитання про вимогу ЄС відмовитися від постачання російських енергоресурсів,

Раніше Reuters повідомляло, що після перемоги на парламентських виборах представники “Студентського списку” заявили про намір припинити весь експорт сербської зброї до зон бойових дій, зокрема продажі західним посередникам, які передають озброєння Україні.