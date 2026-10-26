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Оновлено о 19:03. Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, кількість загиблих збільшилася до двох людей, поранених вже четверо. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов .

Увечері 26 жовтня РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Влучання зафіксовані у Новобаварському районі. Вже відомо про двох загиблих внаслідок атаки.