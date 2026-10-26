Увечері 26 жовтня РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Влучання зафіксовані у Новобаварському районі. Вже відомо про двох загиблих внаслідок атаки.
Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.
На місці удару спалахнули автомобілі, пошкоджено десять гаражів.
За попередніми даними, серед постраждалих — 17-річна дівчина.
Оновлено о 19:03. Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, кількість загиблих збільшилася до двох людей, поранених вже четверо. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки й автомобілі.