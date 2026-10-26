Reuters: Після домовленості Трампа з Путіним російські НПЗ нарощують виробництво дизпального

Російські нафтопереробні заводи збільшують виробництво дизельного пального після домовленості Москви з Вашингтоном про його постачання до США та на світові ринки. У межах угоди Сполучені Штати тимчасово зняли санкції з російського пального, а уряд РФ дозволив експорт за спеціальними квотами.

Про це пише Reuters.

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін погодився на угоду щодо постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів та на світові ринки. При цьому Вашингтон тимчасово скасував санкції проти російського пального.

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За словами Трампа, Москва мала негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля, що еквівалентно приблизно 2,25 млн барелів. Ще 500 тисяч тонн передбачено на листопад, а після цього — 1 млн тонн. Також Росія має поставити ще 3 млн тонн дизельного пального залежно від стану своїх нафтопереробних заводів.

За словами трейдерів, із 1 жовтня російський уряд почав надавати винятки з чинної заборони на експорт дизеля. Спеціальні квоти дозволяють постачати пальне в межах угоди з адміністрацією Трампа.

Після запровадження заборони на експорт дизельного пального в серпні російські нафтові компанії були змушені скорочувати виробництво відповідно до внутрішнього попиту, обмежуючи поставки до країн Центральної Азії міжурядовими угодами.

За даними джерел Reuters, у першій половині жовтня виробництво дизеля в Росії скоротилося приблизно до 160 тисяч тонн на добу проти 175 тисяч тонн у вересні. Однак після запровадження нових експортних квот у середині жовтня виробництво почало зростати до 180 тисяч тонн на добу.

Внутрішнє споживання дизельного пального в Росії зазвичай знижується в жовтні приблизно до 140 тисяч тонн на добу. Це пов’язано із сезонними чинниками, зокрема завершенням збирання зернових та літнього автомобільного сезону.

Таким чином, для експорту може залишатися щонайменше 40 тисяч тонн дизеля на добу, або понад 1 млн тонн на місяць. З цього обсягу приблизно 200–300 тисяч тонн можуть знадобитися для постачання сусіднім країнам.

Джерела агентства очікують, що російський уряд збереже загальну заборону на експорт дизеля, використовуючи квоти для регулювання поставок залежно від ситуації на внутрішньому ринку та обсягів виробництва.

За даними LSEG, 23 жовтня в системах відстеження суден з’явився танкер під прапором Мальти, який перевозив 40 тисяч тонн російського дизельного пального до Нью-Йорка. Того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що після відправлення першого танкера постачання російського дизеля до США здійснюватимуться на регулярній основі.