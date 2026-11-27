У ніч на 27 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Одна людина загинула, ще двоє зазнали важких поранень.

Про це повідомили Дніпропетровська ОВА та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг російські війська атакували реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів загинула людина, пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури та складську будівлю, вибито вікна у кількох житлових будинках, об’єктах бізнесу та на АЗС.

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У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено підприємство та багатоквартирний будинок. Двох чоловіків віком 45 та 55 років у важкому стані доправили до лікарні.

У Синельниківському районі росіяни атакували Раївську, Васильківську та Миколаївську громади. Пошкоджено агропідприємство та інфраструктуру.

У Кам’янському та Богданівській громаді Павлоградського району російські війська також завдали ударів по інфраструктурі.

За словами Вілкула, у Кривому Розі продовжують працювати всі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.