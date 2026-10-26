Історія розвитку: бойовий шлях 41-го полку безпілотних систем “Пілум”

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Сучасна війна дедалі більше залежить від технологій, і безпілотні системи сьогодні присутні на кожному її рівні – від розвідки та ударів до логістики.

Щоб системно посилити безпілотну компоненту, у складі 1-го корпусу НГУ «Азов» створили 41-й полк безпілотних систем «Пілум». Його історія триває трохи більше року, але за цей час він пройшов шлях від батальйону до окремої військової частини.

Від батальйону до полку

Формування підрозділу«Пілум» розпочалося у вересні 2025 року. До грудня того ж року на основі частини бійців батальйону безпілотних систем і підрозділу розвідувальних крил 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» було створено батальйон безпілотних систем корпусу «Азов».

Із січня по березень 2026 року підрозділ укомплектовували. До нього долучилася частина бійців танкового батальйону 12-ї бригади «Азов», а також у повному складі – батальйон «Карна» 22-ї окремої бригади «Київська Русь». У квітні 2026 року один підрозділ було реорганізовано у 41-й полк безпілотних систем «Пілум».

Структура і завдання

Сьогодні до складу полку «Пілум» входять батальйони спеціального призначення «Гаста» і «Тайфун», а також батальйон наземних роботизованих комплексів «Карна». Полк знищує особовий склад противника на лінії бойового зіткнення, а також ворожу логістику, техніку, склади та маршрути постачання. Особливий акцент – на ураженні цілей у глибокому тилу, де удари порушують систему забезпечення російських військ.

Крім того, полк веде аеророзвідку й постійне спостереження за районом бойових дій, коригує вогонь артилерії та залучає НРК до логістичних і бойових завдань, виконуючи роль технологічного підсилення корпусу.

Командир «Пілума»

Підрозділ очолює підполковник Артем «Лакі» Курбатов – кадровий військовий, випускник академії Національної гвардії України. Він воював на Світлодарській дузі, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Після початку повномасштабного вторгнення служив офіцером-сапером в «Омезі», згодом очолив бойову групу, яка з часом перетворилася на безпілотний підрозділ.

У 2025 році очолив напрям підготовки підрозділів безпілотних систем 1-го корпусу НГУ «Азов», а з початку формування «Пілума» брав участь у його створенні.

Символ полку

Пілум – давньоримський спис, яким легіонери пробивали щит ворога. Спис застрягав, зігнутий стрижень робив щит непридатним, і противник був змушений відкинути його. Так і полк «Пілум» прагне позбавити ворога захисту та свободи дій.

Більше про історію, підрозділи й вакансії підрозділу читайте на офіційному сайті pilum.army.