Двоє загиблих, пожежі та руйнації: поліція показала наслідки удару РФ по Харкову

Увечері 26 жовтня росіяни завдали ударів по Новобаварському району Харкова. Двоє людей загинули на місці, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Унаслідок російського удару загинули двоє чоловіків. Поранення дістали 77-річний чоловік і 60-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.

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Ще двоє людей — 17-річна дівчина та 61-річний чоловік — зазнали гострої реакції на стрес.

У результаті удару РФ пошкоджено близько 20 гаражів, приватні та багатоквартирні будинки, будівлю ясел-садка та цивільне підприємство.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.