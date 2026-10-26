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        Двоє загиблих, пожежі та руйнації: поліція показала наслідки удару РФ по Харкову

        Галина Шподарева
        26 Жовтня 2026 21:14
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        Наслідки удару РФ по Новобаварському району Харкова / Фото: Поліція Харківщини
        Наслідки удару РФ по Новобаварському району Харкова / Фото: Поліція Харківщини

        Увечері 26 жовтня росіяни завдали ударів по Новобаварському району Харкова. Двоє людей загинули на місці, ще четверо людей постраждали.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Унаслідок російського удару загинули двоє чоловіків. Поранення дістали 77-річний чоловік і 60-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.

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        Ще двоє людей — 17-річна дівчина та 61-річний чоловік — зазнали гострої реакції на стрес.

        У результаті удару РФ пошкоджено близько 20 гаражів, приватні та багатоквартирні будинки, будівлю ясел-садка та цивільне підприємство.

        За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

        У Харкові ліквідовують наслідки удару РФ у Новобаварському районі / Фото: Поліція Харківщини

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