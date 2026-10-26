Двоє загиблих, пожежі та руйнації: поліція показала наслідки удару РФ по Харкову

Увечері 26 жовтня росіяни завдали ударів по Новобаварському району Харкова. Двоє людей загинули на місці, ще четверо людей постраждали.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Унаслідок російського удару загинули двоє чоловіків. Поранення дістали 77-річний чоловік і 60-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували.
Ще двоє людей — 17-річна дівчина та 61-річний чоловік — зазнали гострої реакції на стрес.
У результаті удару РФ пошкоджено близько 20 гаражів, приватні та багатоквартирні будинки, будівлю ясел-садка та цивільне підприємство.
За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.