Воронеж пережив одну з наймасованіших атак дронів: що відомо

У ніч на 26 жовтня російський Воронеж зазнав масованої атаки безпілотників, після якої в місті виникли пожежі та пролунали вибухи. За повідомленнями з відкритих джерел, двоє людей загинули, ще 17 дістали поранення.

Про атаку повідомляє Supernova+.

За даними каналу, однією з цілей стало Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство — ВАСО.

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Підприємство входить до структури ПАТ “Іл” Об’єднаної авіабудівної корпорації та займається виробництвом авіаційної техніки й комплектувальних. Зокрема, ВАСО бере участь у виробничій програмі широкофюзеляжних літаків Іл-96 та виготовленні компонентів для інших типів повітряних суден.

Інший канал, Clash Report, повідомив, що атака стала однією з найінтенсивніших по Воронежу від початку війни.

За його даними, під ударом також опинився завод синтетичного каучуку “Воронежсинтезкаучук”, а один із дронів влучив у бізнес-центр.

Крім того, Exilenova+ оприлюднила кадри роботи російської протиповітряної оборони та РЕБ у місті. Канал стверджує, що під час відбиття атаки російська ППО могла завдати пошкоджень у самому Воронежі.

Точні масштаби пошкоджень підприємств та наслідки атаки уточнюються.