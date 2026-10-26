Як легко нарізати тверді продукти й отримати рівні шматочки? 

Для моркви, гарбуза й капусти потрібні стійка дошка та гостре лезо. Перед тим як купити ніж, перевірте зручність руків’я і призначення моделі. В інтернет-магазині «ВАНКЛІК» допомагають підібрати інструмент під побутові завдання. Фахова консультація дає змогу уточнити форму леза та особливості догляду. Докладніше про це — далі.

Чому гострота леза впливає на якість нарізання

Тупа кромка не проходить крізь щільну м’якоть одразу. Через сильний натиск морква розколюється, а лезо може зісковзнути. Добре заточений інструмент потребує меншого зусилля та залишає рівний зріз.

Для великих овочів зручна кухарська модель із лезом, довшим за ширину шматка. Гарбуз спочатку ділять на частини і кладуть пласким зрізом на дошку. Так продукт не перекочується. Для однакової товщини спершу нарізають пластини, а потім бруски.

На ріжучій кромці не має бути сколів чи загинів. Якщо інструмент погано ріже, його заточують під кутом, рекомендованим виробником. Мусат допомагає підтримувати кромку, але не замінює заточування сильно затупленого леза.

Яка техніка нарізання допомагає уникнути ковзання ножа

Дошка має лежати рівно та не рухатися під час роботи. Звільніть місце для продуктів і дотримуйтеся таких правил:

опора — кладіть овоч зрізом донизу, а під дошку підстеліть неслизький килимок;

пальці — підгинайте кінчики пальців руки, що притримує продукт;

рух — ведіть лезо плавно, не прорубуйте тверду м’якоть ударом;

порції — великі овочі заздалегідь діліть на частини, що легко втримати;

руків’я — перед початком роботи витирайте руки й інструмент насухо.

Не збирайте обрізки рукою перед лезом. Для дрібної нарізки використовуйте рівномірний темп без поспіху. Якщо овоч почав хитатися, зупиніться і створіть стійку опору.

Для твердого сиру та заморожених продуктів використовуйте інструмент відповідного призначення. Не застосовуйте тонке лезо як важіль. В інтернет-магазині «ВАНКЛІК» вже понад 40 000 задоволених клієнтів. Перейдіть на сайт та здійсніть вдалу купівлю.