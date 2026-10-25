Зеленський назвав умови завершення війни та пояснив конфлікт із Трампом

25 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії в листопаді й запропонував енергетичне перемир’я як перший крок до завершення війни. Він також пояснив суперечності з Дональдом Трампом через удари по російських НПЗ, обмеження Starlink і військову допомогу, наголосивши, що Україна не погодиться на скорочення армії та нейтральний статус.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю ведучій “ТСН.Тиждень” Аллі Мазур, опублікованому ввечері 25 жовтня.

Тристоронні переговори можуть відбутися в листопаді

Президент повідомив, що Україна, США та Росія погодилися на проведення тристоронньої зустрічі на технічному рівні в листопаді.

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За його словами, домовленості досягли після контактів української сторони з американцями та подальшої поїздки представників США до Санкт-Петербурга.

Вашингтон повідомив Києву, що російський президент Володимир Путін також підтвердив готовність до переговорів.

Як можливе місце зустрічі розглядають Абу-Дабі, інші столиці Близького Сходу або Європи. Остаточного рішення щодо майданчика поки немає.

Головна мета цих переговорів — створити умови для подальшої тристоронньої зустрічі вже на рівні президентів України, США та Росії.

Крім того, українська сторона хоче порушити питання припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та можливого перемир’я в Чорному морі.

Скорочення української армії та нейтралітет не обговорюються

Зеленський наголосив, що майбутні мирні домовленості не можуть передбачати нав’язаних Росією обмежень обороноздатності України.

Президент заявив, що гарантії безпеки повинні відповідати інтересам самої України, а не умовам Москви.

“Наші гарантії безпеки — це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Отже, висновки зрозумілі, що обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюються”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що не може детально розкривати всі положення переговорів через домовленості з американською стороною.

Енергетичне перемир’я — перший сигнал готовності Путіна до миру

Президент назвав припинення російських ударів по українській енергетиці одним із перших практичних кроків, які могли б засвідчити справжнє бажання Москви завершити війну.

На його думку, саме енергетичне перемир’я могло б продемонструвати готовність Росії не лише говорити про мир, а й виконувати конкретні домовленості.

Якщо Кремль не погодиться на такий крок, іншими можливими сигналами Зеленський назвав зустріч лідерів трьох держав, домовленості про припинення бойових дій, безпеку судноплавства та обмін полоненими.

Український президент пояснив, що Київ готовий припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі за умови, що Москва зупинить атаки на українську електроенергетику.

Чому Україна продовжує бити по російських НПЗ

Зеленський відповів на претензії Дональда Трампа щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами президента, такі атаки є відповіддю на систематичне знищення Росією української енергетичної інфраструктури.

Він пояснив, що для України особливо болючими є удари по електростанціях та енергомережах, тоді як для Росії відчутними втратами стають пошкодження об’єктів нафтової галузі.

Президент назвав це питанням справедливості та наголосив, що Москва повинна поважати силу України.

Зеленський також не погодився з твердженням Трампа, що саме українські атаки на російські НПЗ спричинили зростання світових цін на нафту.

Starlink і Patriot: які варіанти Зеленський пропонував США

Президент розповів, що запропонував американським партнерам три варіанти дій у відповідь на російські атаки.

Перший передбачає взаємне припинення ударів по енергетиці: Росія не атакує українську електроенергетичну інфраструктуру, а Україна припиняє удари по російських нафтових об’єктах.

Другий варіант стосується використання Starlink на території Росії. Зеленський заявив, що Україна готова показати американській стороні конкретні райони розташування російських пускових установок балістичних ракет, для протидії яким необхідний супутниковий зв’язок.

За його словами, Київ не просить забезпечити доступ до Starlink на всій території РФ, а пропонує відкрити зв’язок лише там, де він потрібний для боротьби з російськими ракетними загрозами.

Третім варіантом президент назвав постачання додаткових ракет для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, якщо можливості використання Starlink на російській території не будуть розширені.

Зеленський заявив, що Україна не отримала очікуваних рішень щодо додаткових ракет для Patriot та розширення доступу до Starlink.

Натомість, за його словами, швидкість супутникового зв’язку, який уже використовували українські військові, обмежили, а американські санкції проти російського енергетичного сектору послабили.

Чому Зеленський почав різкіше відповідати Трампу

Президент також пояснив зміну своєї публічної риторики щодо американського колеги.

За його словами, зазвичай дипломатична обережність допомагає досягати домовленостей, однак у ситуаціях, коли рішення потрібні негайно, він вважає за необхідне говорити прямо.

Зеленський уточнив, що його різкіші заяви були пов’язані насамперед із трьома питаннями: відновленням обміну розвідданими, роботою Starlink та постачанням ракет для ППО.

Президент визнав, що не може однозначно сказати, чи саме його публічна позиція вплинула на подальші рішення Вашингтона.

Проте, за його словами, із трьох проблем, які він намагався вирішити, у двох питаннях підтримка відновилася.

Зеленський окремо подякував Трампу за те, що той публічно повідомив про розмову з Ілоном Маском щодо відновлення роботи Starlink для України.

Президент наголосив, що не приписує цей результат виключно власним діям.

Він також пояснив, що рішення щодо публічних заяв ухвалює з урахуванням консультацій із командою, а досягнуті результати вважає спільною роботою.

Санкції проти Росії не можна скасовувати до переговорів

Окрему увагу Зеленський приділив збереженню міжнародного тиску на Росію.

Президент заявив, що не хотів би, аби до можливої зустрічі лідерів України, США та РФ західні партнери скасували всі санкції проти Москви.

На його думку, передчасне зняття обмежень послабить переговорні позиції України та позбавить партнерів важелів впливу на Кремль.

Зеленський нагадав, що санкції запроваджували як відповідь на російську агресію, а не як інструмент, від якого можна відмовитися лише заради початку переговорів.

До важливих інструментів тиску він також відніс фінансову підтримку України та заморожені російські активи.

Особливе занепокоєння президента викликало рішення адміністрації США послабити обмеження, пов’язані з російським дизельним пальним.

Зеленський побоюється, що такий крок Вашингтона може спонукати європейські країни також переглянути санкційну політику щодо Росії.

Саме тому, за його словами, Україна прагне узгодити позицію з європейськими партнерами та не допустити подальшого послаблення тиску на Москву.

Президент наголосив, що Україні необхідно зберегти всі доступні інструменти для захисту своїх інтересів як на полі бою, так і за столом переговорів.