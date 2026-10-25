Демократи можуть відновити військову допомогу Україні всупереч Трампу — Reuters

Після проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада демократи можуть отримати можливість відновити фінансову та військову допомогу Україні, яку значною мірою припинила адміністрація Дональда Трампа. У разі здобуття контролю над обома палатами Конгресу вони зможуть винести на голосування нові пакети підтримки Києва та спробувати подолати можливе президентське вето.

Про це повідомляє Reuters, аналізуючи можливі зміни зовнішньої політики США після виборів.

За оцінками незалежних аналітиків, Демократична партія має шанси отримати більшість у Палаті представників, а також може поборотися за контроль над Сенатом. Це дозволило б демократам впливати на зовнішньополітичні рішення Білого дому після двох років контролю республіканців над Конгресом.

Реклама

Реклама

Одним із головних напрямів можливої зміни політики стане підтримка України, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

Reuters зазначає, що Трамп фактично зупинив більшу частину прямої американської фінансової та військової допомоги Києву, хоча підтримка України зберігається серед законодавців обох партій.

Додаткове невдоволення в Конгресі викликало рішення президента США послабити санкції щодо російського дизельного пального та енергетичного сектору РФ лише через кілька тижнів після підписання закону про відповідні обмеження.

Якщо демократи отримають більшість в обох палатах, вони зможуть самостійно визначати законодавчий порядок денний і виносити на голосування нові пакети допомоги Україні.

За оцінкою Reuters, такі законопроєкти, ймовірно, могли б набрати дві третини голосів в обох палатах, необхідні для подолання президентського вето.

Демократи також можуть спробувати заблокувати окремі рішення Трампа щодо Росії.

Конгресмен від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс, який у разі перемоги демократів може очолити Комітет Палати представників із закордонних справ, уже подав двопартійний законопроєкт проти плану адміністрації повернути російське дизельне пальне на світовий ринок.

Повернення контролю над Конгресом також дозволило б демократам посилити нагляд за зовнішньою політикою президента та вимагати публічних пояснень від представників його адміністрації.

Демократи також можуть посилити тиск на Трампа щодо війни проти Ірану, яку США розпочали 28 лютого без попереднього схвалення Конгресу.

У разі отримання більшості хоча б в одній із палат вони зможуть використовувати бюджетні повноваження для обмеження військових витрат і вимагати від посадовців адміністрації публічних звітів про її плани.

Ще одним напрямом можливої зміни зовнішньої політики стане допомога Ізраїлю. Частина демократів виступає за її скорочення або припинення через дії ізраїльської армії в секторі Гази та на Західному березі річки Йордан.

Крім того, демократи можуть спробувати відновити фінансування міжнародних програм, які адміністрація Трампа скоротила або скасувала, попри раніше ухвалені рішення Конгресу.

Reuters наголошує, що всі ці зміни залежатимуть від результатів виборів 3 листопада, а також від здатності демократів заручитися підтримкою республіканців для ухвалення окремих законопроєктів.