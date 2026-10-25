Меланія Трамп може приїхати в Україну

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що не виключає поїздки в Україну, щоб особисто побачити реалізацію домовленості про локальне припинення вогню в районі Олешок Херсонської області. За її словами, перемир’я між Україною та Росією має розпочатися 27 жовтня і дозволити евакуювати цивільних та доставити гуманітарну допомогу до міста.

Про це повідомляє New York Post.

Відповідаючи на запитання журналістів у Палм-Біч, чи планує вона відвідати Україну, Меланія Трамп сказала: “Побачимо”.

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Президент США Дональд Трамп, який перебував поруч із дружиною, додав, що такий візит цілком можливий.

Перша леді розповіла, що особисто спілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним під час переговорів щодо гуманітарного перемир’я.

“Ми поговорили. Ми підписали угоду”, — заявила Меланія Трамп.

За інформацією видання, домовленість стосується Олешок — окупованого міста Херсонської області, яке опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

У місті залишаються близько двох тисяч жителів, переважно літні люди та діти. Через нестачу продовольства ситуація стала критичною: за повідомленнями, деякі мешканці змушені їсти траву.

Передбачається, що локальне припинення вогню дозволить організувати евакуацію цивільного населення та доставити до міста продукти харчування, ліки й іншу необхідну допомогу.

Меланія Трамп також подякувала Папі Римському Леву XIV за підтримку гуманітарної ініціативи.

Як з’ясувалося, понтифік також долучився до дипломатичних зусиль. 16 жовтня він провів телефонну розмову з Путіним, а через три дні — із Зеленським, закликаючи обидві сторони погодитися на припинення вогню.

“Чудово, що ми маємо підтримку Папи Римського. Припинення вогню має розпочатися 27 жовтня, і я сподіваюся, що все відбудеться за планом”, — сказала перша леді США.

Після повідомлень про участь понтифіка американські демократи звинуватили Меланію Трамп у привласненні заслуг Папи Римського. Однак, за даними New York Post, представники України та Росії підтвердили її участь у досягненні домовленості.

Зокрема, її роль відзначили уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і речник Кремля Дмитро Пєсков.

Дональд Трамп також високо оцінив дипломатичні зусилля дружини, порівнявши її результати з роботою своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Президент США заявив, що Меланія наразі досягає кращих результатів, ніж професійні переговорники, і не виключив її подальшої участі в дипломатичних контактах щодо України.

Меланія Трамп раніше займалася гуманітарними питаннями, пов’язаними з російсько-українською війною. Зокрема, вона сприяла возз’єднанню 34 українських і російських дітей із їхніми родинами.