Російський дрон атакував маршрутку з пасажирами у Херсоні: шестеро поранених

25 жовтня близько 15:11 російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус із пасажирами у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару шестеро людей отримали мінно-вибухові травми, одного з постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

У момент атаки в салоні маршрутки перебували пасажири. Після удару до лікарні доставили шістьох поранених.

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Серед постраждалих — жінки віком 63 і 67 років, 21-річна дівчина, а також чоловіки віком 52, 67 і 68 років.

Найтяжчі травми отримав 67-річний херсонець. Він перебуває у тяжкому стані, за його життя борються реаніматологи.

Стан решти п’ятьох постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі вони проходять додаткові обстеження.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.