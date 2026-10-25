Дрони атакували Київщину: жінка дістала уламкові поранення, пошкоджено будинки та автомобілі

У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників постраждала жінка в Обухівському районі, а у Вишгородському районі спалахнула пожежа на приватному подвір’ї. Уламками пошкоджено житлові та господарські будівлі, а також п’ять легкових автомобілів.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

В Обухівському районі жінка отримала уламкові поранення правої кисті та живота. Постраждалу госпіталізували, наразі вона проходить обстеження та отримує необхідну медичну допомогу.

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У Вишгородському районі через падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загоряння ліквідували.

Внаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п’ять легкових автомобілів.