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        Дрони атакували Київщину: жінка дістала уламкові поранення, пошкоджено будинки та автомобілі

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2026 13:55
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        Ілюстративне фото / Фото: ДСНС Київщини
        Ілюстративне фото / Фото: ДСНС Київщини

        У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників постраждала жінка в Обухівському районі, а у Вишгородському районі спалахнула пожежа на приватному подвір’ї. Уламками пошкоджено житлові та господарські будівлі, а також п’ять легкових автомобілів.

        Про це повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

        В Обухівському районі жінка отримала уламкові поранення правої кисті та живота. Постраждалу госпіталізували, наразі вона проходить обстеження та отримує необхідну медичну допомогу.

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        У Вишгородському районі через падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загоряння ліквідували.

        Внаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п’ять легкових автомобілів.


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