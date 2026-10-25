Москва заявила про підготовку зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Росія заявила про початок підготовки тристоронньої зустрічі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За інформацією The Wall Street Journal, Кремль розраховує використати переговори для обговорення завершення війни проти України на вигідних Москві умовах, тоді як Трамп назвав головною темою можливого саміту ядерне роззброєння.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

У коментарі журналісту Павлу Зарубіну Ушаков заявив, що всі три столиці готові до проведення зустрічі.

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“Зараз я вже можу точно сказати, що і в Москві, і в Пекіні, і у Вашингтоні в принципі готові до її проведення, вже почалася підготовка”, — сказав представник Кремля.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що ідею тристороннього саміту Путін запропонував Трампу під час телефонної розмови 9 жовтня.

За даними джерел видання, зустріч пропонують провести на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) 18–19 листопада в китайському Шеньчжені.

Співрозмовники WSJ стверджують, що Путін має намір домогтися домовленостей про завершення війни в Україні на умовах, вигідних Росії.

Трамп раніше заявив, що не заперечує проти зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном, проте не вважає українське питання її головною метою.

“Ми провели б цю зустріч, щоб обговорити ядерну зброю та ядерне роззброєння”, — пояснив американський президент.