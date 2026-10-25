Британія може відновити вільне пересування громадян із ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність обговорити відновлення свободи пересування громадян між Сполученим Королівством та Європейським Союзом. Це означає можливий перегляд одного з ключових обмежень, запроваджених після Brexit, хоча остаточної позиції британський уряд поки не сформував.

Про це повідомляє Politico з посиланням на інтерв’ю Бернема виданню The Sunday Times.

Британський прем’єр заявив, що повернення до свободи пересування не має бути неприйнятною умовою на переговорах із Брюсселем. За його словами, міграційна ситуація суттєво змінилася відтоді, як у 2016 році британці проголосували за вихід із ЄС.

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“Свобода пересування була пов’язана з дуже серйозними викликами, і я говорив про них ще під час своєї попередньої роботи в парламенті”, — зазначив Бернем.

Він пояснив, що раніше значна частина міграції з Європи мала тимчасовий характер: люди приїжджали до Британії на роботу, а потім поверталися додому.

На думку прем’єра, така модель відрізняється від нинішніх міграційних процесів, тому питання потребує нового обговорення.

Бернем наголосив, що поки не готовий зайняти остаточну позицію щодо відновлення свободи пересування.

Ще у вересні, під час конференції Лейбористської партії, він повідомив, що розглядає різні варіанти перезавантаження відносин із Євросоюзом.

Серед пропозицій, які обговорюють британські лейбористи, — повернення до єдиного ринку ЄС, вступ до митного союзу або навіть повторне приєднання Великої Британії до Євросоюзу.

Однак участь у єдиному ринку передбачає дотримання європейських правил, включно зі свободою пересування людей.

Позиція Бернема відрізняється від передвиборчої програми Лейбористської партії 2024 року. Тоді партія виключала можливість повернення до єдиного ринку, митного союзу та відновлення свободи пересування.

Нові заяви пролунали напередодні саміту Великої Британії та ЄС, запланованого на 20 листопада. На ньому сторони розраховують погодити низку домовленостей, що стосуються торгівлі та кліматичного регулювання.

При цьому британський прем’єр окреслив питання, щодо яких не готовий іти на поступки.

За словами Бернема, він не бачить можливості рекомендувати Великій Британії перехід на євро або приєднання до Шенгенської зони.

Отже, Лондон допускає відновлення частини механізмів європейської інтеграції, але поки не йдеться про ухвалене рішення щодо повернення до правил ЄС.